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Ексклюзив

Російські війська намагаються створити нову дугу наступу на Харківщину, - генерал Маломуж

Тетяна Нижник
2 березня, 2025 неділя
11:30
Війна з Росією ЗСУ

Російські окупаційні війська продовжують визначати стратегічні напрями для наступу в різних регіонах України, особливо там, де вони раніше планували прориви

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Про це розповів Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері Еспресо.

"Наприклад, на Покровському напрямку противник зазнав значних втрат, які досягли 40% від загальної чисельності атакуючих сил. Щодня ЗСУ там ліквідують до 500 російських військових, а загалом по всій лінії фронту втрати РФ коливаються в межах 1100–1800 осіб. Через це ворог намагається знайти нові можливості для наступу, зокрема на Харківському напрямку", - повідомив він.

За словами генерала, українські війська вже створили там потужні укріплені позиції та застосовують ефективну тактику мобільних дій. 

"Під контролем українських сил перебуває сектор Вовчанськ, що унеможливлює будь-які перспективи наступу РФ у цьому районі. Водночас окупанти будуть намагатися відтягнути українські сили та засоби, щоб вони не діяли ефективно на інших напрямках. На Куп’янському напрямку було зафіксовано три спроби формування ударних угруповань стратегічного рівня з метою захоплення Куп’янська та створення передумов для наступальних операцій, захоплюючи плацдарм на правому березі річки Оскіл. Нещодавно росіяни підтягували туди війська, захоплювали окремі острівці або берегову смугу, перебивали їх. Окупанти використовували зниження температур для просування легкої бронетехніки та штурмових груп по льоду. Однак українські військові завдали точкових ударів по цих позиціях, знищивши ворожу бронетехніку та спроби атак", - зазначив він.

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Загалом противник намагатиметься сформувати велику дугу наступу з Покровського та з Куп'янсько-Лиманського напрямків, щоб повністю захопити частину Харківської, а згодом Луганської областей. Це наступальна операція по всьому Донецькому секторі, як з півночі, з центру - Часів Яр, Торецьк, так і з півдня, каже Маломуж.

"Навіть попри перекидання резервів у райони Покровського та Новопавлівського, противник не має достатніх сил і засобів для реалізації своїх планів. Українські військові ефективно знищують російські резерви ще на підходах, не дозволяючи ворогу закріпитися на жодному з напрямків. Ворожі війська намагаються знайти альтернативу Покровському напрямку, концентруючи зусилля на напрямках Часів Яр і Торецьк. Однак росіяни змушені знімати підрозділи з інших ділянок фронту, зокрема з Покровського, та перекидати їх на північний напрямок, де вже діє українська контратака. Збройні Сили України продовжують вести активні контрудари та флангові атаки в ключових районах", - додав він.

  • Упродовж доби 1 березня на російсько-українському фронті відбулося 97 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку агресор проводив три наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.
Теги:
Новини
Україна
Росія
зброя
військові
російська армія
Луганщина
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окупанти
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втрати окупантів
Куп'янськ
Покровськ
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