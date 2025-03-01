Поки у світі тривали перемовини, росіяни пішли ва-банк на Харківському напрямку, - заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич
Заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Олесь Маляревич пов'язує посилену активність ворога на фронті з дипломатичними подіями
Про це він розповів в етері "Еспресо".
"Ворог дуже активний поблизу річки Оскіл, де ми працюємо, а також на півночі та півдні. Останнім часом, під час перемовин у світі, ворог кинув усі свої резерви в бій, щоб захопити якомога більше території. Можливо, вони намагаються створити вигідні позиції для перемовин, заявляючи: "Ми це захопили, тепер давайте домовлятися. Збройні сили України, що працюють на цьому напрямку, включаючи декілька бригад, утримують лінію оборони. Ворог зупиняється, не маючи жодних територіальних успіхів, зокрема, поблизу Кругляківки", - зазначив Маляревич.
Щодо Дворічної, ворог захопив частину території, використовуючи невелику кількість живої сили, і ховаючись у підвалах. Але вони не змогли побудувати понтонні переправи, і це контролюється, що є дуже важливим, - сказав заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич.
Читайте також: Річка Оскіл поступово перестає бути лінією розмежування і переходить у тил до окупантів, - депутат Харківської міськради Ткачук
"Ситуація важка, але контрольована, тому що ЗСУ роблять все можливе, щоб зупинити ворога. Після переходу через Оскіл противник не зміг перекинути важку техніку на плацдарми, і їхні піхотні підрозділи гинуть без підтримки логістики. Вони захопили декілька квадратних кілометрів території, але без підтримки техніки росіяни будуть знищені. Ми утримуємо лінію, щоб не допустити їхніх переправ", - сказав він.
Окупанти збільшили тиск не тому, що зібрали армію і спланували операцію. Вони кинули в бій те, що мають, сподіваючись на замороження війни і утримання територій як своїх, - додав Маляревич.
- Протягом доби 28 лютого на російсько-українському фронті відбулось 91 бойове зіткнення. На Харківському напрямку відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.82
- EUR Купівля 43.04Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе