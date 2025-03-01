Поки у світі тривали перемовини, росіяни пішли ва-банк на Харківському напрямку, - заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич

Про це він розповів в етері "Еспресо".

"Ворог дуже активний поблизу річки Оскіл, де ми працюємо, а також на півночі та півдні. Останнім часом, під час перемовин у світі, ворог кинув усі свої резерви в бій, щоб захопити якомога більше території. Можливо, вони намагаються створити вигідні позиції для перемовин, заявляючи: "Ми це захопили, тепер давайте домовлятися. Збройні сили України, що працюють на цьому напрямку, включаючи декілька бригад, утримують лінію оборони. Ворог зупиняється, не маючи жодних територіальних успіхів, зокрема, поблизу Кругляківки", - зазначив Маляревич.

Щодо Дворічної, ворог захопив частину території, використовуючи невелику кількість живої сили, і ховаючись у підвалах. Але вони не змогли побудувати понтонні переправи, і це контролюється, що є дуже важливим, - сказав заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич.

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"Ситуація важка, але контрольована, тому що ЗСУ роблять все можливе, щоб зупинити ворога. Після переходу через Оскіл противник не зміг перекинути важку техніку на плацдарми, і їхні піхотні підрозділи гинуть без підтримки логістики. Вони захопили декілька квадратних кілометрів території, але без підтримки техніки росіяни будуть знищені. Ми утримуємо лінію, щоб не допустити їхніх переправ", - сказав він.

Окупанти збільшили тиск не тому, що зібрали армію і спланували операцію. Вони кинули в бій те, що мають, сподіваючись на замороження війни і утримання територій як своїх, - додав Маляревич.