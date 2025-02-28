З початку доби на фронті відбулось 60 боїв: росіяни найактивніші на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали громади населених пунктів Олександрівка, Кучерівка, Кореньок, Студенок, Харківка, Малушине та Зарічне Сумської області, а також Лісківщина та Янжулівка Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник один раз намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районі Вовчанська – отримав відсіч.

На Лиманському напрямку за день російська армія здійснила одну атаку на позиції українців поблизу Іванівки. У Генштабі зазначили, що Сили оборони стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував українських захисників в районах Білогорівки та Верхньокам'янського. Один бій триває дотепер.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві ворожі атаки поблизу Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулось 12 боїв в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка. Чотири бої тривають до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій неподалік Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Надіївки та Андріївки. Сили оборони відбили 12 атак противника, три бої ще тривають. Авіація противника завдала ударів КАБами по Звіровому та Леонтовичам.

На Новопавлівському напрямку відбулось шість ворожих атак в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили два ворожих штурми поблизу Привільного та Рівнополя, наразі точиться один бій. Авіаударів керованими бомбами зазнали Січневе та Залізничне. Крім того, некерованими ракетами загарбник бив по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку тривають три бої, одну атаку Сили оборони вже відбили, загарбник намагається, за підтримки штурмової авіації, просуватись вперед в районах П'ятихаток та Кам'янського.

На Курському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника, ще три бої тривають до цього часу, крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 КАБів, здійснив 333 артилерійських обстріли по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Куп'янському та Придніпровському напрямках окупаційні війська активних наступальних дій не здійснювали.