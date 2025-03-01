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Сили оборони ліквідували ще 1050 російських окупантів
Протягом доби російська окупаційна армія втратила ще 1050 військових, а також низку одиниць озброєння та техніки
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Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 875 610 (+1050) осіб,
- танків ‒ 10 233 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 249 (+15) од,
- артилерійських систем – 23 908 (+61) од,
- РСЗВ – 1304 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1088 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 402 (+128),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 101 (+107) од,
- спеціальна техніка ‒ 3763 (+0) од.
Дані уточнюються.
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