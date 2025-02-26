Річка Оскіл поступово перестає бути лінією розмежування і переходить у тил до окупантів, - депутат Харківської міськради Ткачук

Про це він повідомив в етері Еспресо.



"Бойові дії на Куп'янському напрямку тривають щодня. Ворог постійно атакує і проводить штурмові дії. Якщо говорити про нові загрози, то можна сказати про населений пункт Тополі. Сьогодні у DeepState повідомили, що ворог проснувся біля населеного пункту Тополі. Це село розташоване між кордоном з РФ та річкою Оскіл і є найпівнічнішим флангом оборони ЗСУ", - пояснив Ткачук.

За словами депутата, фронт на Куп'янському напрямку поступово розширюється.

"Невеликий населений пункт Тополі, розташований на західному березі річки Оскіл, і там тривають бої. Сам фронт там розширяється. Це вже тепер Дворічна, Тополі й окупанти намагаються прорватись у бік Куп'янська. Річка Оскіл, принаймні на північ від Куп'янська, перестає бути лінією розмежування і поступово переходить у тил окупантів", - додав він.