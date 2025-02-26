Річка Оскіл поступово перестає бути лінією розмежування і переходить у тил до окупантів, - депутат Харківської міськради Ткачук
Депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук повідомив, що на Купʼянському напрямку окупанти активізували свої зусилля, щоб просуватись у бік Купʼянська
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Бойові дії на Куп'янському напрямку тривають щодня. Ворог постійно атакує і проводить штурмові дії. Якщо говорити про нові загрози, то можна сказати про населений пункт Тополі. Сьогодні у DeepState повідомили, що ворог проснувся біля населеного пункту Тополі. Це село розташоване між кордоном з РФ та річкою Оскіл і є найпівнічнішим флангом оборони ЗСУ", - пояснив Ткачук.
За словами депутата, фронт на Куп'янському напрямку поступово розширюється.
"Невеликий населений пункт Тополі, розташований на західному березі річки Оскіл, і там тривають бої. Сам фронт там розширяється. Це вже тепер Дворічна, Тополі й окупанти намагаються прорватись у бік Куп'янська. Річка Оскіл, принаймні на північ від Куп'янська, перестає бути лінією розмежування і поступово переходить у тил окупантів", - додав він.
- 26 лютого у Генштабі повідомили, що у вівторок, 25 лютого, на фронті відбулося 98 бойових зіткнень. Українські військові відбили 25 атак РФ на Покровському напрямку, а також 16 на Курщині
26 лютого в інформаційному OSINT-проєкті DeepState повідомили, що станом на початок доби 26 лютого російська армія захопила селище Новоочеретувате й просунулася в районі Преображенки Донецької області. Також фіксується просування окупантів біля Тополь на Харківщині
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