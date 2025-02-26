Росіяни окупували Новоочеретувате й просунулися на Харківщині та Донеччині, - DeepState
Станом на початок доби 26 лютого російська армія захопила селище Новоочеретувате й просунулася в районі Преображенки Донецької області. Також фіксується просування окупантів біля Тополь на Харківщині
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог окупував Новоочеретувате, а також просунувся біля Преображенки та в Тополях", - йдеться у повідомленні аналітиків.
- У понеділок, 24 лютого, українські захисники відкинули російську окупаційну армію з Успенівки Донецької області.
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