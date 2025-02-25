Сили оборони відкинули ворога з Успенівки на Донеччині, – DeepState
У понеділок, 24 лютого, українські захисники відкинули російську окупаційну армію з Успенівки Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Водночас за даними джерела, росіяни 24 лютого окупували Запоріжжя на Донеччині та просунулися біля ще двох населених пунктів в області – Скудного та Новоочеретуватого.
Фото: скриншот
- У неділю, 23 лютого 2025 року, російські терористичні війська зуміли просунутись у двох областях України.
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