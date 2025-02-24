Війська РФ 23 лютого просунулись на Луганщині та Донеччині, - DeepState
У неділю, 23 лютого 2025 року, російські терористичні війська зуміли просунутись у двох областях України
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
На Луганщині російські загарбники просунулись у населеному пункті Білогорівка, а також біля Макіївки. Успіх терористів також фіксують неподалік Новоочеретуватого Донецької області.
Інформація щодо просування ЗСУ - не розголошується.
- 23 лютого Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що на посади командирів корпусів ЗСУ будуть призначені найбільш підготовлені офіцери, в першу чергу з-поміж командирів бригад, які показали свою ефективність.
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