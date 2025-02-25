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З початку доби на фронті зафіксували 62 бої, на Покровському напрямку РФ атакувала 14 разів

Дар'я Куркіна
25 лютого, 2025 вiвторок
16:44
Війна з Росією

Від початку вівторка, 25 лютого, на фронті відбулося 62 бойових зіткнення, 14 атак окупантів зафіксували на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Ворог продовжує застосовувати артилерію по територіях областей, що межують з РФ, зокрема - обстрілював населені пункти Сумщини й Чернігівщини.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку відбулися 4 штурмові дії ворога в бік Вовчанська та Дворічної. Ворожа авіація скинула КАБи на Золочів, Уди та Ємці, некерованими авіаракетами завдала удару по Вовчанським Хуторам.

Ворог чотири рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку зафіксували п’ять боєзіткнень, одне триває. 

На Сіверському напрямку шість атак противника відбили наші захисники, один бій триває.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед поблизу Часового Яру.  

На Торецькому напрямку РФ сім разів атакувала позиції українців в районах Торецька та Кримського. Три боєзіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку ворог 14 разів атакував позиції наших захисників, три боєзіткнення продовжуються. Ударів КАБами зазнали Лисівка та Покровськ. 

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке, ще дві - тривають досі.  

На Оріхівському напрямку триває два боєзіткнення, ще одна ворожа атака відбита ЗСУ. Противник намагається просунутися в районах Малих Щербаків та Кам’янського. 

Завершився один невдалий штурм росіян на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби противник не вів наступальних дій.

На Курському напрямку відбулося десять бойових зіткнень, три досі тривають. Також росіяни завдали 6 авіаційних ударів, скинули дев’ять КАБ та здійснили 294 артилерійських обстріли. 

  • 24 лютого на російсько-українському фронті зафіксували 98 бойових зіткнень. Найбільше боїв сталося на Покровському та Новопавлівському напрямках.


 

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