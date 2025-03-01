На фронті з початку доби відбулось 57 боїв: росіяни найактивніші на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали громади населених пунктів Бранцівка, Братениця, Гірки Сумської області, Мхи, Галаганівка, Миколаївка Чернігівської області, а також Тимофіївка Харківської області.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник завдав авіаударів КАБами по Охрімівці, Макаровому та Граніву.

На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував в районах населених пунктів Новоосинове та Загризове. Наразі точаться два бої.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Нового та Новомихайлівки, чотири бої тривають. Під авіаударами опинилися Борова та Богуславка.

На Торецькому напрямку відбулось 10 боїв в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Диліївка. Один бій триває дотепер. Авіаударів зазнали Костянтинівка та Торецьк.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій неподалік Нової Полтавки, Єлизаветівки, Променя, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів. Сили оборони відбили 13 атак противника, два бої – ще тривають. Крім того, російська авіація завдала ударів КАБами по Новопавлівці та Новоукраїнці.

На Новопавлівському напрямку відбулось п'ять ворожих атак в районах Костянтинополя та Скудного.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили три ворожі штурми поблизу Привільного та Чарівного. Авіаударів зазнали Тернове, Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку відбулось три бої. Одну атаку Сили оборони вже відбили, загарбник намагається, за підтримки авіації, просуватись вперед в районах П'ятихаток та Кам'янського.

На Придніпровському напрямку триває один бій.

На Курському напрямку українські захисники відбили дев'ять атак противника, ще два бої триває до цього часу. Крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 17 КАБів, здійснив 210 артилерійських обстрілів по позиціях українських військ та населених пунктах.

На Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках окупаційні війська активних наступальних дій не здійснювали.