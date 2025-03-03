Хто тримає Дональда за яйця?
Засоби ППО, 11 танків і 1350 окупантів: що втратила армія РФ за добу на фронті
Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 11 ворожих танків, 60 артилерійських систем та 1350 російських військовослужбовців
Зміст
Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 878 070 (+1350) осіб,
- танків ‒ 10 252 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21 290 (+16) од,
- артилерійських систем – 24 019 (+60) од,
- РСЗВ – 1306 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1093 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 655 (+61),
- крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39 327 (+109) од,
- спеціальна техніка ‒ 3768 (+0)
Дані уточнюються.
Залиште коментар
Читайте також:
РФ вдарила балістикою по Одесі: пошкоджено порт та іноземний контейнеровоз, двоє поранених
"Подарунок для Путіна": громадяни Чехії зібрали понад €2,8 млн на військовий гелікоптер для України
"Зрадник, їдь кататися до Росії!". Коли Венс приїхав до Вермонту відпочити на вихідні, його зустріли проукраїнські протестувальники
Київ
+0.4°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.86
- EUR Купівля 43.06Продаж 43.76
- Актуальне
- Важливе
2025, понедiлок
3 березня
08:05
Оновлено
Сили оборони за добу відбили 30 атак окупантів на Курщині: загалом на фронті сталося 109 боїв
07:59
Ексклюзив
Ворога відкинуто на територію РФ від села Новенького на Сумщині, - заступник голови райради Біцак
2025, неділя
2 березня
23:52
Лавров заявив, що Зеленський після приходу до влади став "справжнім нацистом": у МЗС України відреагували
23:06
Спікер Палати представників США Джонсон: або Зеленський з вдячністю повернеться до перемовин, або "хтось інший має очолити країну"
21:50
Огляд
Пожежа під Москвою, десятки вибухів у Краснодарському краї і "бавовна" у тимчасово окупованому Маріуполі: де у ворога вибухало та палало цього тижня
21:24
Європа має терміново переозброїтися, готуватися до найгіршого й перетворити Україну на "сталевого дикобраза", - Фон дер Ляєн
21:09
Директор ФБР Патель попросив Конгрес США розслідувати, куди пішли "сотні мільярдів доларів", відправлені Україні
20:47
США не дадуть грошей Україні, якщо вона не буде прагнути "миру", - міністр торгівлі США Лютнік
20:13
Оновлено
Британія виділить Україні кошти на закупівлю 5 тисяч ракет-перехоплювачів LMM та пускових установок до них
19:16
Оновлено
Стармер перепросив у лідерів Балтійських країн, що їх не запросили на саміт у Лондоні
18:58
Всупереч позиції Трампа більшість його виборців підтримує Україну: дослідження Razom for Ukraine