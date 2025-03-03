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Засоби ППО, 11 танків і 1350 окупантів: що втратила армія РФ за добу на фронті

Світлана Кравченко
3 березня, 2025 понедiлок
07:12
Війна з Росією На фото втрати окупантів

Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 11 ворожих танків, 60 артилерійських систем та 1350 російських військовослужбовців

Зміст

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.03.25 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 878 070 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 10 252 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21 290 (+16) од,
  • артилерійських систем – 24 019 (+60) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1093 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27 655 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 3085 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39 327 (+109) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3768 (+0)
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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