Сирський: безповоротні втрати РФ за три роки великої війни - близько 250 тис. осіб

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у зверненні з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також він наголосив, що за три роки війни Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, провели низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій.

"Наша здатність діяти асиметрично — одна з визначальних рис цієї війни. Курська операція тому підтвердження. Вона запобігла ворожому наступу на Сумщину й Харківщину. Вперше за 11 років ми перенесли масштабні бойові дії на територію противника та продовжуємо утримати сотні квадратних кілометрів Курщини", - додав Сирський.

Він зазначив, що за підтримки західних партнерів та власними зусиллями Україна посилює оборонні спроможності, на тлі продовження оборонної операції проводить реорганізацію Збройних Сил для підвищення їх ефективності.

За словами головкома, українські інженери та ІТ-фахівці вписали нову сторінку в історію воєнного мистецтва. Ця війна стала першою, де безпілотники відіграють ключову роль, а Україна першою у світі створила Сили безпілотних систем.

"У цей день я хочу згадати всіх тих, хто віддав свої життя за волю України. Вічна їм памʼять і слава! Низький уклін кожній українській родині, яка втратила на війні з російськими окупантами сина чи батька, доньку чи матір, брата чи сестру. Ми помстимося за них. Український народ лише протягом 20-го століття пережив дві світові війни, колективізацію, Голодомор, окупації та репресії… Але українці вистояли й створили незалежну державу. Ми загартовані, сильні, єдині", - підсумував Сирський.