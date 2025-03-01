Замість штурмів – бомбардування: Міноборони заявило, що в лютому РФ посилила авіаційні атаки
Упродовж лютого, у порівнянні з січнем, зменшилась кількість бойових зіткнень: 3 274 проти 5 087. Натомість зросла кількість ворожих авіаударів по позиціях Сил оборони та прифронтових населених пунктах
Про це повідомляє Міноборони.
За даними відомства, у лютому російська тактична авіація скинула понад 3 522 КАБи. У січні застосувала загалом близько 2 400 керованих авіаційних бомб.
"За інформацією Генерального штабу ЗСУ, в лютому армія РФ зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили – 36 570 осіб. Умовно, це чисельність трьох мотострілецьких дивізій. Нагадаємо, що найбільше втрат особового складу армія РФ зазнала у грудні 2024 року – 48 670 убитими та пораненими", - розповіли в оборонному відомстві.
Міноборони України підсумувало російські втрати техніки за місяць. Так, у лютому українські захисники знищили та уразили 1 415 артсистем противника. Такої кількості вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів (в артдивізіоні армії РФ – 18 стволів).
Крім того, за місяць було підбито або виведено з ладу 331 ворожий танк. Умовно це 10 ворожих танкових батальйонів (у танковому батальйоні армії РФ – 31 машина). За останні сім місяців це найвищий показник ворожих втрат у цій номенклатурі ОВТ.
"Додамо, що найбільш результативно по ворожих танках наші захисники відпрацювали у жовтні 2023 року, тоді упродовж місяця було знищено 521 танк противника", - зазначили у Міноборони.
Також Силами оборони було знищено або пошкоджено 596 ворожих бойових броньованих машин. Умовно – це кількість ББМ для майже трьох мотострілецьких дивізій армії РФ, пояснили у відомстві.
У Міністерстві підкреслили, що у найкоротший місяць року наші захисники уразили найбільшу кількість автомобілів ворога за весь період від початку широкомасштабного вторгнення РФ – 3 472 одиниці автотранспорту та автоцистерн.
- Протягом доби російська окупаційна армія втратила ще 1050 військових, а також низку одиниць озброєння та техніки.
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