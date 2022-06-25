Росіяни обстріляли Десну – селище на Чернігівщині, в якому через обстріл у травні загинуло 87 військових

Про обстріл на власному телеграм-каналі повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом. Прошу не публікувати фото та відео "прильотів", – написав він.

За повідомленням оперативного командування "Північ", 25 червня, близько 5:00 ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат. Подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодом.

У соцмережах також повідомляли про вибухи в ніч на 25 червня на Київщині, Житомирщині, Тернопільщині та Львівщині.