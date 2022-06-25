Росіяни обстріляли Десну – селище на Чернігівщині, в якому через обстріл у травні загинуло 87 військових
Селище Десна на Чернігівщині зазнало другого ракетного обстрілу. Перший – у травні – забрав життя майже сотні українських військових
Про обстріл на власному телеграм-каналі повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом. Прошу не публікувати фото та відео "прильотів", – написав він.
За повідомленням оперативного командування "Північ", 25 червня, близько 5:00 ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території республіки Білорусь з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна. Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат. Подробиці уточнюються та будуть повідомлені згодом.
У соцмережах також повідомляли про вибухи в ніч на 25 червня на Київщині, Житомирщині, Тернопільщині та Львівщині.
- Нагадаємо, зранку 17 травня російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна, в якому працює однойменний військовий навчальний центр.
- 23 травня Володимир Зеленський повідомив, що з-під уламків в Десні дістали тіла 87 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.37
Купівля 34.37Продаж 35.11
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.03
- Актуальне
- Важливе