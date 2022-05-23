Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.

"Сьогодні ми, наприклад, закінчили роботи на Десні. На жаль, сьогодні статистика: на Десні під уламками 87 жертв; 87 трупів, жертв, убитих життів. А ви знаєте, що таке життя. Життя це і є майбутнє. Тобто без цих людей уже буде майбутнє України", - відповів Володимир Зеленський на запитання, яким бачить майбутнє України.

Уранці 17 травня російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна Чернігівської області.

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