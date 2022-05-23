Від російського авіаудару по Десні загинуло 87 людей, - Зеленський
Тіла 87 людей дістали з-під уламків після російського авіаудару по селищу Десна на Чернігівщині 17 травня
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі.
"Сьогодні ми, наприклад, закінчили роботи на Десні. На жаль, сьогодні статистика: на Десні під уламками 87 жертв; 87 трупів, жертв, убитих життів. А ви знаєте, що таке життя. Життя це і є майбутнє. Тобто без цих людей уже буде майбутнє України", - відповів Володимир Зеленський на запитання, яким бачить майбутнє України.
- Уранці 17 травня російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна Чернігівської області.
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