Російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, є загиблі

Про це повідомив у відеозверненні голова Чернігівської області Вʼячеслав Чаус.

"Рано вранці ворог завдав ракетні удари по селищу Десна. Попередньо, у нас є загиблі і багато поранених. Трохи згодом більш детально інформацію надам", - зазначив він.

Наразі там працюють рятувальники і правохоронці.

Чаус закликав жителів Чернігівщини бути пильними, обачними і звертати увагу на сигнали тривоги.

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