English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, є загиблі

Російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, є загиблі

17 травня, 2022 вiвторок
08:40
війна з Росією ракетний удар

Зранку, 17 травня, російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна Чернігівської області. Є загиблі та багато поранених

Про це повідомив у відеозверненні голова Чернігівської області Вʼячеслав Чаус.

"Рано вранці ворог завдав ракетні удари по селищу Десна. Попередньо, у нас є загиблі і багато поранених. Трохи згодом більш детально інформацію надам", - зазначив він. 

Наразі там працюють рятувальники і правохоронці.

Чаус закликав жителів Чернігівщини бути пильними, обачними і звертати увагу на сигнали тривоги.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Росія
Чернігівська область
окупанти
новини Чернігівщини
ракетні удари
Читайте також:
Київ
14 травня, 2022 субота
"Готуємося до найгіршого сценарію". Оборона Києва не виключає повторний наступ на місто
Білоруси повернули викраденого кота з Бучі
15 травня, 2022 неділя
Білоруси повернули родині з Бучі кота, якого вкрали окупанти. Їхати йому довелося у Чехію
На фото: Ігор Тацюра, ЗСУ, Сили Тро Тероборона
15 травня, 2022 неділя
Зеленський змінив командувача сил Тероборони ЗСУ
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.43
    Купівля 31.43
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.59
    Продаж 33.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
17 травня
09:26
колаборант диверсант
В Одесі затримано кількох людей, яких підозрюють у причетності до диверсійно-розвідувальних груп ворога
09:25
Близько 27,9 тис. військових, 1235 танків, 201 літак і 167 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів станом на 17 травня
09:05
У Сєвєродонецьку один з будинків запалав вчетверте і вп’яте
Росія спробує відновити темп наступу на Донбасі за допомогою масованих артобстрілів, - британська розвідка
08:52
Прапор Словаччини
Словаччина розслідує справу проти ексглави Мін'юсту, який схвалював війну РФ проти України
08:46
Інтерв’ю
Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк: Путін - маніяк, садист, вбивця. Хто завгодно. Але не людина
08:34
Михайло Мудрик (праворуч)
Україна - "Емполі": де та о котрій дивитися товариський матч національної збірної
08:30
PR
PESEL
Песель для українців у Польщі. Як отримати та для чого потрібен
08:15
Ексклюзив
Ллойд Остін та Сергій Шойгу
Діалог глухого з німим. Військовий експерт Сергій Згурець розповів про деталі телефонних переговорів міністрів оборони США та Росії
08:11
Школа у селі Малинівка (Запорізька обл.), обстріляна російськими окупантами_4
Загарбники обстріляла лікарню у Сєвєродонецьку та завдали авіаудари по Попаснянській громаді на Луганщині, в області щонайменше 10 загиблих
07:47
російські військові окупанти
Росія утримує в Україні 106 оперативних батальйонно-тактичних груп, – Пентагон
07:17
окупанти
Ворог намагається відновити наступ на Слов’янському напрямку та проводить на місці знищення десантного катера у Чорному морі підйомно-рятувальні роботи, - Генштаб ЗСУ
06:56
російські сурогати
Аналоги CoolCola, Fancy та Street. У Росії створили сурогати відомих напоїв із "впізнаваним смаком"
06:41
В Іспанії зіткнулися вантажний і пасажирський потяги: одна людина загинула, 85 постраждали
06:26
потяги
УЗ оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 17 травня
06:00
фінляндія швеція нато
"Зробимо все необхідне щоб допомогти". Латвія, Литва та Естонія підтримали рішення Фінляндії та Швеції вступити у НАТО
05:43
Запорізька АЕС
Окупанти планують за допомогою "референдуму" загарбати Запорізьку АЕС
05:28
розбита російська техніка
Минулої доби українські війська на Сході знищили майже 180 окупантів та близько 30 одиниць техніки
05:03
Сенат США
Сенат США під час попереднього голосування схвалив пакет допомоги Україні на $40 млрд
04:47
зерно хліб пшениця елеватор
Євросоюз допоможе Україні експортувати заблоковане Росією зерно залізницею, - Боррель
04:24
Індія передумала купувати у Росії 10 вертольотів, вартістю понад $500 млн, - Defense News
04:02
Косово
Косово приєднується до санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі
03:40
США
США готові виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України
03:16
Біля Чорнобаївки знищено склад пально-мастильних матеріалів та близько 30 окупантів, – ОК "Південь"
02:53
Зеленський
Зеленський наголосив очільникам ЄС, що нафтове ембарго в інтересах не тільки України, а й усієї Європи
02:31
збили ворожий літак
Впродовж 16 травня знищено 5 повітряних цілей росіян, зокрема літак Су-25, та пункт управління БТГ
02:09
знищена ворожа техніка
Минулої доби захисники Донбасу відбили 11 атак ворога, знищили 25 одиниць техніки та 1 літак
00:53
Оновлено
повітряна тривога
Російська авіація здійснила ракетний удар по Львівщині, ймовірно, з території Білорусі. Працювала ППО. Вибухи підтверджено в Яворівському районі
00:30
Ексклюзив
Путін Лукашенко
Путін та Лукашенко ведуть перемовини про побудову військової бази за 50 км від білорусько-українського кордону, - Згурець
00:17
Оновлено
evakuacia_Azov
З Азовсталі евакуювали 264 військовослужбовці в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Їх мають обміняти
2022, понедiлок
16 травня
23:47
Азовсталь
З Азовсталі виїхали 10 автобусів із захисниками комбінату, - Reuters
23:23
Ексклюзив
фінляндія швеція нато
Росія не зможе відповісти на розширення НАТО, - експерт-міжнародник Куса
23:15
Ганна Маляр
ЗСУ на дають росіянам просуватись углиб території на сході України, - Маляр
23:15
Аналітика
Сергій Згурець
У наступні тижні основні зусилля РФ будуть сконцентровані на оточенні Сєвєродонецька та Лисичанська. Колонка Сергія Згурця
23:11
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН закликає Росію відкрити українські порти для експорту зерна, обіцяючи натомість лобіювання пом'якшення санкцій, - The Wall Street Journal
22:51
Netflix
Netflix працює над шостим сезоном серіалу "Чорне дзеркало", - Variety
22:47
Путін
"Час не настав". Путін не готовий до переговорів із Зеленським, - заступник глави ОПУ
22:33
Центр для українських біженців у Нідерландах
Влада Нідерландів змушена вдаватися "до примусу" муніципалітетів, які негостинно приймають українських біженців
22:31
16 травня РФ вбила 9 цивільних українців на Донеччині, - Кириленко
22:09
Музей Горького на Полтавщині
На Полтавщині декомунізували музей Горького та його погруддя
22:08
На Київщині знайшли поховання людей, яких вбили росіяни - там було три тіла
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV