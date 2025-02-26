Україна починає збивати "шахеди" FPV-дронами, - Сухаревський

Про це він сказав в інтервʼю Liga.net.

За словами Сухаревського, ворог на кожен крок українців завдає асиметричну відповідь.

"Наприклад, коли з Росії на нас полетіли "шахеди", ми оперативно створили тисячі мобільних вогневих груп, які показали високу ефективність. Росіяни подивилися, що безрезультатно працюють. І почали змінювати тактику, почали вдосконалювати, змінювати висоти. Ми перейшли до чого? Зараз ми починаємо збивати "шахеди" FPV-дронами. І це вже дає реальні результати. Далі починається постійна технологічна гонитва", - розповів командувач Сил безпілотних систем.

Він пояснив, що кожна операція українських військових - це врахування різних розвідданих, зокрема, які стосуються РЕБу, їхньої ППО, що стосується об'єктивної захищеності, пасивного захисту.

"Наприклад, обшивки аеродромів, закопування літаків або цистерн. Тому планування – наше все. Без цього ніяк", - підкреслив Сухаревський.