Сили безпілотних систем вже вражають повітряні цілі за допомогою лазерних технологій, - Сухаревський
Україна володіє лазерними технологіями, здатними вже сьогодні вражати певні цілі на певній висоті
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв'ю "Радіо свобода".
Він підкреслив, що Сили безпілотних систем невпинно розвиваються, оскільки це є одним із ключових завдань відомства.
"РНД - інноваційна діяльність командування, передбачає ряд напрямків. Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, в тому числі - пошук рішень у боротьбі з шахедами, привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь - лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти", - зазначив Сухаревський.
- Протягом пів року з моменту заснування Сили безпілотних систем здійснили більше 220 операцій углиб території Росії, застосувавши понад 3,5 тис. дронів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.55 Купівля 41.55Продаж 42.07
- EUR Купівля 42.82Продаж 43.65
- Актуальне
- Важливе