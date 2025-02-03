Сили безпілотних систем вже вражають повітряні цілі за допомогою лазерних технологій, - Сухаревський

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський в інтерв'ю "Радіо свобода".

Він підкреслив, що Сили безпілотних систем невпинно розвиваються, оскільки це є одним із ключових завдань відомства.

"РНД - інноваційна діяльність командування, передбачає ряд напрямків. Одним з них, в плані боротьби з бортами противника, з його безпілотними повітряними системами, в тому числі - пошук рішень у боротьбі з шахедами, привів нас до команд, які активно цим займаються. І так, повторюсь - лазерні технології зараз вже вражають на певній висоті певні об'єкти", - зазначив Сухаревський.