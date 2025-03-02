Протягом тижня ППО збила у небі над Україною 1023 цілі
Протягом тижня українська протиповітряна оборона збила 1023 засоби повітряного нападу російської окупаційної армії
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Що саме збивали і у якій кількості?
- 6 крилатих ракет Х-101;
- 665 ударних БПЛА типу Shahed;
- 179 розвідувальних БПЛА;
- 173 БПЛА інших типів.
Повідомляється, що за тиждень тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад 120 літаковильотів, зокрема:
- 65 – на винищувальне авіаційне прикриття;
- 39 – на вогневе ураження та авіаційна підтримка військ.
"Пілоти Повітряних Сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях бомбами і ракетами різних типів. Уражено пункти управління, райони зосередження техніки та живої сили", - зазначили у Повітряних силах.
Там також додали, що за тиждень підрозділами БпАК Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил було здійснено 492 бойові вильоти, внаслідок чого ліквідовано до 50 чоловік живої сили, спеціальну техніку, укриття та позиції противника.
- У ніч на 2 березня Сили оборони України збили 63 із 79 ворожих "шахедів", ще 16 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.85
- EUR Купівля 43.04Продаж 43.75
- Актуальне
- Важливе