Сили оборони знищили 63 із 79 "шахедів", ще 16 безпілотників були локаційно втрачені
У ніч на 2 березня Сили оборони України збили 63 із 79 ворожих "шахедів", ще 16 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
У ніч на 2 березня 2025 року (із 19:00 1 березня) противник атакував 79 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 8:30 підтверджено збиття 63 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.
Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
- Російська окупаційна армія ввечері суботи, 1 березня, запустила ударні безпілотники по території України. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.31 Купівля 41.31Продаж 41.82
- EUR Купівля 43.04Продаж 43.73
- Актуальне
- Важливе