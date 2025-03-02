Сили оборони знищили 63 із 79 "шахедів", ще 16 безпілотників були локаційно втрачені

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на 2 березня 2025 року (із 19:00 1 березня) противник атакував 79 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 63 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).