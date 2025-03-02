Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Сили оборони знищили 63 із 79 "шахедів", ще 16 безпілотників були локаційно втрачені

Сили оборони знищили 63 із 79 "шахедів", ще 16 безпілотників були локаційно втрачені

Ксенія Золотова
2 березня, 2025 неділя
08:45
Війна з Росією ППО

У ніч на 2 березня Сили оборони України збили 63 із 79 ворожих "шахедів", ще 16 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків

Зміст

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

У ніч на 2 березня 2025 року (із 19:00 1 березня) противник атакував  79 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8:30 підтверджено збиття 63 "шахедів" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

  • Російська окупаційна армія ввечері суботи, 1 березня, запустила ударні безпілотники по території України. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
28 лютого, 2025 п'ятниця
Не зламає навіть суперкомп’ютер: український винахідник Юрій Шевчук створив унікальну програму "КодДок"
Віталій Портников
Автор Марія Музиченко
1 березня, 2025 субота
Є стійке бажання Трампа позбутися Зеленського, це має замаскувати нездатність вплинути на Путіна, - Портников
Автор Тетяна Нижник
1 березня, 2025 субота
Поки у світі тривали перемовини, росіяни пішли ва-банк на Харківському напрямку, - заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич
Київ
+1.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.82
  • EUR
    Купівля 43.04
    Продаж 43.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
2 березня
09:22
Президент Чехії Петр Павел
Президент Чехії закликав до створення коаліції за справедливий мир в Україні
09:15
Оновлено
Російська армія обстріляла Краматорськ: загинув 18-річний хлопець, двоє людей поранені
08:32
"Обурені зневагою Трампа до Зеленського": у Кракові пройшов мітинг під консульством США на знак солідарності з Україною
08:23
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 березня: скільки коштують євро та долар
08:10
Оновлено
На фронті за добу відбулося 97 боїв: росіяни найактивніші на Покровському і Курському напрямках
08:06
OPINION
Не шукайте нашої помилки в чужій провокації
08:05
Литва прапор
Литва виділяє €20 млн на закупівлю у Києва зброї для ЗСУ
07:50
ЗАЕС і МАГАТЕ
МАГАТЕ могло вперше здійснити ротацію на ЗАЕС через окуповані території України
07:24
"Знищили просто під носом в окупантів": партизани спалили автобус росіян у військовій частині під Москвою
07:13
втрати окупантів
Війська РФ за добу війни втратили ще 8 танків, 51 артсистему і 1110 окупантів
00:27
Еммануель Макрон
Макрон: якщо не допомогти Україні, Путін рушить на Молдову та Румунію
00:03
віце-президент США Джей Ді Венс
"Зрадник, їдь кататися до Росії!". Коли Венс приїхав до Вермонту відпочити на вихідні, його зустріли проукраїнські протестувальники
2025, субота
1 березня
23:39
Оновлено
Армія РФ ввечері 1 березня запустила дрони по Україні: на столичній Оболоні й на Київщині працює ППО
23:17
Пошкодження ЛітМузею у Харкові
ЛітМузей у Харкові постраждав внаслідок атаки дронів
23:11
Марк Фейгін
Ніякого припинення вогню не буде, Путіну немає мотиву зараз зупинятися, - Фейгін
22:52
мусульмани паломники
Мусульмани святкують початок Рамадану
22:23
Дональд Трамп
Washington Post: якщо Трамп дійсно хоче не допустити Третьої світової, із Путіним йому слід спробувати бути таким же грубим, як учора із Зеленським
21:51
Наслідок влучання у селі Стецьківка, що поблизу Сум (01.03.2025)
У селі поруч із Сумами "шахед" зруйнував приватний будинок
21:46
Норвегія
"Ніякого палива американцям": норвезька компанія Haltbakk Bunkers оголосила бойкот кораблям зі США
21:43
Оновлено
Кір Стармер і Володимир Зеленський
Британія надала Україні позику на $3,2 млрд для зміцнення обороноздатності Києва
21:32
Оновлено
Наслідки "прильоту" по житловій забудові у Запоріжжі (01.03.2025)
У Запоріжжі внаслідок удару ворога загорівся дах 4-поверхового будинку
21:23
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Можливо, стане виходом із ситуації": Портников пояснив, що може змінити позицію Трампа
21:23
Ексклюзив
Володимир Путін
Путін хоче купити Трампа, а потім у два стрибки спробує реалізувати план відновлення частин СРСР, - Фейгін
20:40
Оновлено
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Рютте та Дуда закликали Зеленського відновити відносини з Трампом
20:30
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо" - "Ворскла"
"Шахтар" розтрощив "Олександрію": результати й розклад 19-го туру УПЛ
20:05
США кордон з Мексикою
Пентагон наказав перекинути до 3 тис. військових до кордону з Мексикою, – WP
20:00
OPINION
блог Борис Бабін
Ще трошки про "кирзачі" та "вертикалі"
19:24
Оновлено
Контейнеровоз LEVANTE F компанії MSC (Швейцарія)
РФ вдарила балістикою по Одесі: пошкоджено порт та іноземний контейнеровоз, двоє поранених
19:18
Ексклюзив
Франція
"Франція готова до бою": міжнародна оглядачка Мельничук про реакцію французів на зустріч Зеленського й Трампа
19:15
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Заяви Трампа щодо Канади виглядають, як сценарій ФСБ для ліквідації НАТО і ЄС, - британський експерт Грант
19:04
Третя група добровольців підписала в Польщі контракти з ЗСУ
18:54
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Путін говорить про Залужного, щоб посіяти хаос в Україні, - Фейгін
18:52
Ексклюзив
Кристали та мінерали в шахті Стебника
Найвигідніше в Україні видобувати титановмісні руди, - виконавча директорка НАДПУ Оринчак
18:31
Роберт Фіцо
Словаччина не підтримуватиме Україну у війни проти Росії ні фінансово, ні військово: заява Фіцо
18:16
Ексклюзив
Дональд Трамп
Критика Трампа в США не змінить його політику в короткостроковій перспективі, - експерт-міжнародник Краєв
18:08
OPINION
Трамп vs Зеленський: провокатори досягли свого
18:04
у Брюсселі закрили завод Audi
У Брюсселі закрили завод Audi: без роботи залишились 3 тис. працівників
17:47
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Україна опинилася на вістрі переговорів між ЄС та США, - політичний експерт Денисенко
17:32
Загиблий 27 лютого 2025 року на Дніпропетровщині християнський служитель Роман Григурко
На Дніпропетровщині росіяни вбили FPV-дроном християнського служителя, що опікувався реабілітаційним центром
17:02
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Є перелік озброєння, яке буде замінити важко: Згурець щодо можливого припинення військової допомоги США
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV