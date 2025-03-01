Армія РФ ввечері 1 березня запустила дрони по Україні: яка ситуація

Про це повідомили Повітряні сили.

Близько 19:35 про загрозу ударних дронів попередили Запорізьку та Харківську області. За 10 хвилин військові повідомили про загрозу безпілотників для Дніпропетровщини та Сумщини.

Ситуація щодо руху ударних БПЛА станом на 20:35:

на півночі Сумщини – курс західний, у напрямку Полтавщини

на заході Харківщини – курс західний, у напрямку Полтавщини

на півдні Харківщини – курс західний, у напрямку Дніпропетровщини

східніше Миколаєва – курс північно-західний

на півночі Херсонщини – курс північний, у напрямку Кривого Рогу.

Новина оновлюватиметься...