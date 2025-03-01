Армія РФ ввечері 1 березня запустила дрони по Україні: яка ситуація
Російська окупаційна армія ввечері суботи, 1 березня, запустила ударні безпілотники по території України
Про це повідомили Повітряні сили.
Близько 19:35 про загрозу ударних дронів попередили Запорізьку та Харківську області. За 10 хвилин військові повідомили про загрозу безпілотників для Дніпропетровщини та Сумщини.
Ситуація щодо руху ударних БПЛА станом на 20:35:
- на півночі Сумщини – курс західний, у напрямку Полтавщини
- на заході Харківщини – курс західний, у напрямку Полтавщини
- на півдні Харківщини – курс західний, у напрямку Дніпропетровщини
- східніше Миколаєва – курс північно-західний
- на півночі Херсонщини – курс північний, у напрямку Кривого Рогу.
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- Увечері 28 лютого російські окупанти запустили по території України ударні БПЛА. Під ворожим ударом опинився Одеський район. Також росіяни масовано атакували безпілотниками три райони Харкова.
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