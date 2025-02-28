РФ ввечері 28 лютого запустила БПЛА по Україні: в Одесі пролунали вибухи
Ввечері 28 лютого російські окупанти запустили по території України ударні БПЛА, в Одесі пролунали вибухи
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 21:02 "шахеди" фіксували:
- на Миколаївщині курсом на захід;
- у Чорному морі курсом на Одещину;
- на межі Луганської та Харківської області курсом на південь.
Згодом загрозу застосування ударних БПЛА виявили для Одеської області. Станом на 21:12 БПЛА фіксували в районі Одеси, а також в центрі Сумщини, курсом на південь.
Через 5 хвилин загроза застосування дронів зʼявилася для Дніпропетровщини.
Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про загрозу для Приморського району. О 21:43 24 канал поінформував про вибухи у місті.
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