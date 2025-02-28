РФ ввечері 28 лютого запустила БПЛА по Україні: в Одесі пролунали вибухи

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 21:02 "шахеди" фіксували:

на Миколаївщині курсом на захід;

курсом на захід; у Чорному морі курсом на Одещину;

Одещину; на межі Луганської та Харківської області курсом на південь.

Згодом загрозу застосування ударних БПЛА виявили для Одеської області. Станом на 21:12 БПЛА фіксували в районі Одеси, а також в центрі Сумщини, курсом на південь.

Через 5 хвилин загроза застосування дронів зʼявилася для Дніпропетровщини.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив про загрозу для Приморського району. О 21:43 24 канал поінформував про вибухи у місті.

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