Залужного призначили постпредом України при Міжнародній морській організації

Відповідний указ підписано 3 березня 2025 року.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в указі

Довідково. Міжнародна морська організація є спеціалізованою міжурядовою установою ООН, яка займається питаннями безпеки судноплавства, запобіганням забрудненню морського середовища та усуненням дискримінаційних бар'єрів у міжнародній морській торгівлі.