Залужного призначили постпредом України при Міжнародній морській організації
Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача ЗСУ та чинного посла України у Великій Британії Валерія Залужного Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO)
Відповідний указ підписано 3 березня 2025 року.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в указі
Довідково. Міжнародна морська організація є спеціалізованою міжурядовою установою ООН, яка займається питаннями безпеки судноплавства, запобіганням забрудненню морського середовища та усуненням дискримінаційних бар'єрів у міжнародній морській торгівлі.
- Посол України у Великій Британії Валерій Залужний разом з королем Чарльзом III відвідали Центр досліджень травм Імперського коледжу Лондона.
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