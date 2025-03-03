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Залужного призначили постпредом України при Міжнародній морській організації

Ксенія Золотова
3 березня, 2025 понедiлок
23:15
Суспільство Валерій Залужний

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача ЗСУ та чинного посла України у Великій Британії Валерія Залужного Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO)

Зміст

Відповідний указ підписано 3 березня 2025 року.  

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича Постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - йдеться в указі

Довідково. Міжнародна морська організація є спеціалізованою міжурядовою установою ООН, яка займається питаннями безпеки судноплавства, запобіганням забрудненню морського середовища та усуненням дискримінаційних бар'єрів у міжнародній морській торгівлі.  

  • Посол України у Великій Британії Валерій Залужний разом з королем Чарльзом III відвідали Центр досліджень травм Імперського коледжу Лондона.
Теги:
Новини
ООН
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Валерій Залужний
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