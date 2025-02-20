Залужний разом з королем Британії Чарльзом III відвідали Центр досліджень травм у Лондоні

Про це Залужний повідомив у соцмережах.

"Мав честь супроводжувати Його Величність Короля під час візиту до Центру досліджень травм Імперського коледжу Лондона", – написав колишній головнокомандувач ЗСУ.

Разом з британськими дослідниками та лікарями вони говорили про медицину, новітні дослідження та реабілітацію поранених, а також про те, як Велика Британія використовує свій досвід лікування бойових травм, здобутий в Афганістані та Іраку, щоб допомогти Україні.

"Але було щось більше. Я бачив не лише бажання допомогти, а й готовність вчитися. Українські лікарі, парамедики, військові медики за ці роки війни здобули унікальний досвід, який стає важливим не тільки для нас, а й для всього світу", – написав Залужний.

Він зазначив, що Україна, яка змушена щодня рятувати життя у надзвичайних умовах, стала лабораторією передової медицини та ділиться знаннями про тактичну медицину, організацію евакуації, лікування мінно-вибухових травм та реабілітацію людей з ампутованими кінцівками.

"Коли говорять про війну, зазвичай згадують зброю. Але на зустрічі я бачив іншу зброю – знання, співчуття та солідарність. І це те, що дає Україні силу вистояти. Вдячний Його Величності Королю та всім британським друзям за підтримку", – додав посол.