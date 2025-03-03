Україна повернула ще 7 дітей з ТОТ та Росії

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він розповів історію родини з тимчасово окупованого Криму, яка мріяла виїхати з окупації. За словами омбудсмена, ані примусова паспортизація, ані постійний тиск з боку окупаційної влади не змусив сім'ю позбутися своєї проукраїнської позиції.

"Проте останньою краплею на межі з безпекою стало те, що голову сімейства затримали за політичні погляди, котрі не збігалися з баченням окупаційної адміністрації", - зазначив Лубінець.

За його словами, родина з Херсонщини ухвалили рішення виїхати задля реалізації мрій сина вступити до українського закладу вищої освіти: "Батьки, під постійним острахом, підтримували бажання сина дистанційно здобувати українську онлайн освіту. Проте, коли тиск став дуже сильним, батьки ухвалили рішення про виїзд на підконтрольну Україні територію".

Ще одна родина, мати з трьома малолітніми дітьми, залишившись без засобів для існування, але маючи останню надію про повернення додому, шукала можливість виїхати з тимчасово окупованого Криму, розповів омбудсмен. Вже, перебуваючи на території РФ, жінка знайшла змогу зателефонувати своїй матері та повідомити, що вона разом з дітьми не може повернутись в Україну.

"Висловлюю вдячність благодійним фондам та організаціям, які дотичні до нового етапу життя повернутих родин з дітьми, а також Державі Катар за підтримку ініціатив Офісу Омбудсмана в питаннях повернення українських дітей!" - резюмував Лубінець.