Україна повернула 15 дітей: серед них троє підлітків, які отримали повістки в російську армію
На підконтрольну територію Україні вдалося повернути 15 дітей: серед них три підлітки, яким РФ вручила повістки
Про це повідомив керівник Офіс президента Андрій Єрмак.
Додому повернулася, зокрема, багатодітна родина, де мати відмовилася від документів РФ, через що зазнавала тиску від окупантів.
"Також повернулися троє підлітків, які отримали повістки до армії РФ. Одного з них окупанти викрали з дому та змушували підписати контракт. Двоє малолітніх дітей після втрати матері опинились у російському притулку, де їх ізолювали від рідних, змушували співати пропагандистські пісні та навчали військовій справі", - розповів Єрмак.
Повернення дітей відбулось у межах ініціативи українського президента Bring Kids Back UA. Рятувальну місію організувала благодійна організація Save Ukraine.
- 11 лютого в межах Bring Kids Back UA Україні вдалося повернути чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій.
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