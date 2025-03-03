"Для нас є найкращі ресурси": Трамп вважає, що угода про українські копалини ще жива

Про це він сказав на брифінгу, передає РБК-Україна.

Один із кореспондентів запитав, чи вважає він угоду з Україною "мертвою".

"Ні, я так не думаю. Я думаю, що це велика угода для нас", - відповів президент США.

Потім Трамп укотре розкритикував Джо Байдена за те, що той нібито виділив на допомогу Україні 350 млрд доларів.

"А ми повертаємо все це і навіть більше. І те, що нам потрібно, дуже важливо для бізнесу, про який ми тут говоримо, з чіпами, напівпровідниками і всім іншим. Нам потрібні рідкісноземельні ресурси. І в угоді для нас є найкращі рідкісноземельні ресурси", - додав він.

Перемовини Єрмака та конгресмена щодо угоди

Конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік провів розмову щодо угоди з очільником ОПУ Андрієм Єрмаком.

"Ми на 100% повертаємо потяг назад, на рейки. Цю угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства, і це, зрештою, природно призведе до допомоги у сфері безпеки", – прокоментував він.

Сам очільник ОП заявив, що під час розмови обговорювали питання руху до справедливого миру та угоду про мінерали.

"Нам потрібне економічне партнерство, обом нашим країнам. Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", - підсумував Єрмак.