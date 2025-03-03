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Головна Світ У Білому домі висунули Зеленському умови, за яких підпишуть угоду про корисні мінерали

У Білому домі висунули Зеленському умови, за яких підпишуть угоду про корисні мінерали

Катерина Єсікова
3 березня, 2025 понедiлок
17:53
Світ Майк Волц

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що український лідер Володимир Зеленський має сказати, що він шкодує про суперечку в Овальному кабінеті

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Про це Волц заявив в інтерв'ю Fox News, передає Європейська правда.

За словами радника, у Білому домі хочуть почути від Зеленського, "що він шкодує про те, що сталося, що він готовий підписати цю угоду про мінерали, і що він готовий брати участь у мирних переговорах".

"Я не думаю, що це занадто багато. Я думаю, що це те, що найкраще для американського народу, для українського народу, для Росії та для світу, щоб відновити стабільність", – каже Волц.

Він вважає, що перепалка між Трампом і Зеленським показала, що український президент не готовий "говорити про мир".

"Але ось у чому проблема, час не на його боці, час не на боці просто вічного продовження цього конфлікту, терпіння американського народу не безмежне, їхні гаманці не безмежні, і наші запаси боєприпасів не безмежні", – додав Волц.

Суперечка в Овальному кабінеті

28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом. 

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.

Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США. Трамп вважає, що президент України "не готовий до миру".

 

 

Теги:
Новини
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Світ про Україну
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