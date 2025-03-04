Зеленський має "серйозно зайнятися деталями": Венс уперше прокоментував суперечку в Овальному кабінеті

Слова Венса навела CNN. Його коментар прозвучав у попередньо записаному інтерв'ю для Fox News – до того, як було оголошено про паузу у військовій допомозі США Україні.

"Він продемонстрував очевидне небажання брати участь у мирному процесі, який, за словами президента Трампа, є політикою американського народу та їхнього президента", – сказав Венс, коментуючи події в Білому домі у п'ятницю, 28 лютого.

Венс запевнив, що президент США Дональд Трамп намагався зберігати дипломатичність і доброзичливість до Зеленського, однак українська сторона начебто не захотіла обговорювати деталі конкретних кроків до миру.

Він додав, що "справжнього зриву", на його думку, Зеленський не зробив. Відповідаючи на запитання, чи може президент України повернутися до Білого дому, якщо скаже, що готовий обговорити мирний план, Венс відповів: якщо Зеленський "серйозно займеться деталями", то США будуть готові знову розмовляти.

"Думаю, якби він зателефонував і мав серйозну пропозицію щодо того, як він має намір брати участь у процесі... Послухайте, є деталі, які дійсно мають значення, над якими ми вже працюємо з росіянами. Ми говорили з деякими нашими союзниками, йому потрібно серйозно долучитися до обговорення деталей", – наголосив віцепрезидент США.

Щодо гарантій безпеки, яких хоче Україна, Джей Ді Венс заявив у інтерв'ю, що найкращою такою гарантією стане економічний інтерес США у її відбудові та розвитку.

"Якщо ви хочете справжніх гарантій безпеки, щоб переконатися, що Путін більше ніколи не нападе на Україну, найкращий спосіб – забезпечити економічну зацікавленість американців у майбутньому України", – сказав Венс.

Віцепрезидент США зауважив: він не впевнений, що росіяни готові до компромісу, це потрібно перевірити. А переговори – це єдиний спосіб зробити це.

Візит Зеленського у США і сварка в Овальному кабінеті

8 лютого президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прибув у Вашингтон. Під час пресконференції в Білому домі перед запланованим підписанням рамкової угоди про корисні копалини виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Венсом.

Відтак спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасували після суперечки, угоду не було підписано, а Зеленський достроково покинув Білий дім.

Після сварки в Білому домі свою підтримку Зеленському й Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський "повинен схаменутися і повернутися за стіл переговорів із вдячністю, або хтось інший має очолити країну". Міністр торгівлі США Говард Лютнік сказав, що його країна не надаватиме Україні гроші, якщо вона "не буде прагнути миру".

У неділю, 2 березня, у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо захисту України та Європи від російської агресії за умов нового курсу США на геополітичну самоізоляцію. Участі у саміті взяв і Володимир Зеленський. Підсумовуючи Лондонський саміт, британський прем'єр Кір Стармер розповів про те, що він і президент Франції Макрон розробляють власний, альтернативний американському, план врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Також Зеленський у Британії зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. А в ніч з 2 на 3 березня розповів, що повертається додому й підсумував візити до США та Великої Британії

3 березня низка ЗМІ повідомила з посиланням на американських високопосадовців, що Трамп наказав призупинити всю поточну військову допомогу Україні, допоки не переконається, що лідери країни "демонструють щиру прихильність до миру"