"Буде дипломатія": Зеленський заявив, що Україні потрібен мир, а не вічна війна

Про це Володимир Зеленський повідомив у ніч з 2 на 3 березня.

"Повертаємось додому. Як підсумок цих днів – чітка підтримка Європи. Більше єдності, ще більше готовності співпрацювати. Усі єдині в головному: щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки. І це позиція всієї нашої Європи – усього континенту. Британія, ЄС, Норвегія, Туреччина", - заявив президент.

За словами президента, Україна та союзники скоординували позиції. Найближчими днями й тижнями відбудеться багато зустрічей і спільної роботи.

"Буде дипломатія заради миру. І заради того, щоб ми всі були разом – Україна, вся Європа й обов’язково, обов’язково Америка. Звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки, і ми вдячні за всю підтримку, яку ми отримали від США. Не було такого дня, щоб ми не відчували цієї вдячності. Бо це вдячність за збереження нашої незалежності: наша стійкість в Україні базується на тому, що роблять заради нас – і заради власної безпеки – наші партнери", - йдеться у заяві Володимира Зеленського.

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"Саме мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем до цього. Найближчим часом ми всі у Європі сформуємо наші спільні позиції – лінії, яких ми маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнерам в США. Надійність, тривалість миру, правильна угода про закінчення війни – це дійсно наш спільний пріоритет", - сказав президент України.

Наприкінці Зеленський подякував усім українцям.

"Усім в нашій рідній Україні, хто відчуває, як багато важить єдність і як змінюється історія, коли мільйони захищають гідність своєї країни. Наші воїни на фронті, всі наші люди – я пишаюся вами. Я хочу всім вам подякувати. Дуже дякую вам!".