Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Буде дипломатія": Зеленський заявив, що Україні потрібен мир, а не вічна війна

"Буде дипломатія": Зеленський заявив, що Україні потрібен мир, а не вічна війна

Влад Дідусь
3 березня, 2025 понедiлок
05:27
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повертається додому, а також підсумував візит до США і Європи

Зміст

Про це Володимир Зеленський повідомив у ніч з 2 на 3 березня.

"Повертаємось додому. Як підсумок цих днів – чітка підтримка Європи. Більше єдності, ще більше готовності співпрацювати. Усі єдині в головному: щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки. І це позиція всієї нашої Європи – усього континенту. Британія, ЄС, Норвегія, Туреччина", - заявив президент.

За словами президента, Україна та союзники скоординували позиції. Найближчими днями й тижнями відбудеться багато зустрічей і спільної роботи.

"Буде дипломатія заради миру. І заради того, щоб ми всі були разом – Україна, вся Європа й обов’язково, обов’язково Америка. Звісно, ми усвідомлюємо важливість Америки, і ми вдячні за всю підтримку, яку ми отримали від США. Не було такого дня, щоб ми не відчували цієї вдячності. Бо це вдячність за збереження нашої незалежності: наша стійкість в Україні базується на тому, що роблять заради нас – і заради власної безпеки – наші партнери", - йдеться у заяві Володимира Зеленського.

Читайте також: Washington Post: якщо Трамп дійсно хоче не допустити Третьої світової, із Путіним йому слід спробувати бути таким же грубим, як учора із Зеленським

"Саме мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем до цього. Найближчим часом ми всі у Європі сформуємо наші спільні позиції – лінії, яких ми маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнерам в США. Надійність, тривалість миру, правильна угода про закінчення війни – це дійсно наш спільний пріоритет", - сказав президент України.

Наприкінці Зеленський подякував усім українцям.

"Усім в нашій рідній Україні, хто відчуває, як багато важить єдність і як змінюється історія, коли мільйони захищають гідність своєї країни. Наші воїни на фронті, всі наші люди – я пишаюся вами. Я хочу всім вам подякувати. Дуже дякую вам!".

  • 2 березня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий піти у відставку, якщо Україну візьмуть до НАТО.
Теги:
Відео
Новини
Світ
Україна
ЄС
політика
Європа
Володимир Зеленський
США
Велика Британiя
переговори з РФ
Дипломатія
Читайте також:
Автор Тетяна Нижник
1 березня, 2025 субота
Поки у світі тривали перемовини, росіяни пішли ва-банк на Харківському напрямку, - заступник командира БПАК "Ахіллес" Маляревич
Олександр Усик
Автор Влад Дідусь
1 березня, 2025 субота
В Усика проблеми, а Лунін - герой "Реала": головні новини українського спорту за тиждень
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
Автор Ірена Моляр
28 лютого, 2025 п'ятниця
У 2014 році ця війна і почалася через корисні копалини, - генерал Кривонос
Київ
+0.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.31
    Купівля 41.31
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 43.04
    Продаж 43.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 березня
05:42
Оновлено
наслідки у Харкові
РФ атакувала Україну дронами: у Харкові та Кривому Розі є постраждалі
00:52
Віктор Орбан
Орбан: лідери ЄС під час саміту в Лондоні "вирішили, що хочуть продовжувати війну" в Україні
00:39
вибухи у РФ
РосЗМІ пишуть про вибухи на НПЗ в Уфі: нібито почалася пожежа
00:23
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Зеленський про угоду зі США щодо корисних копалин: ми підпишемо, якщо сторони будуть готові
00:19
Володимир Зеленський
"Мене можна обміняти на НАТО": Зеленський припустив, за яких умов може піти у відставку
2025, неділя
2 березня
23:52
Лавров
Лавров заявив, що Зеленський після приходу до влади став "справжнім нацистом": у МЗС України відреагували
23:06
на фото: Майк Джонсон
Спікер Палати представників США Джонсон: або Зеленський з вдячністю повернеться до перемовин, або "хтось інший має очолити країну"
22:57
Еммануель Макрон
Макрон озвучив свій план для України: кілька тижнів перемовин, далі повітряне, морське та енергетичне перемир'я на місяць, а потім введення миротворців
22:44
Оновлено
ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.
З початку доби на фронті відбулося 97 боїв: Сили оборони відбили найбільше атак на Курщині
22:28
саміт у Лондоні
В Офісі президента розповіли, з чого має початися перемир'я між Україною та РФ
22:22
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо" - "Ворскла"
"Колос" через автогол програв "Вересу": результати й розклад 19-го туру УПЛ
22:01
Оновлено
Про що відносно України домовилися на Лондонському саміті: пояснює Кір Стармер
22:00
Ексклюзив
Французькі солдати беруть участь у масштабних військових навчаннях під назвою «Оріон» у Фронтіньяні, південна Франція, 26 лютого 2023 року
"Французи вірять, що у них вийде": журналістка Лазарєва про миротворців в Україні
21:50
Огляд
вибух термобаричних боєприпасів
Пожежа під Москвою, десятки вибухів у Краснодарському краї і "бавовна" у тимчасово окупованому Маріуполі: де у ворога вибухало та палало цього тижня
21:39
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Ми всі недооцінили європейців, - дипломат Пристайко
21:24
Урсула фон дер Ляєн
Європа має терміново переозброїтися, готуватися до найгіршого й перетворити Україну на "сталевого дикобраза", - Фон дер Ляєн
21:09
Каш Патель
Директор ФБР Патель попросив Конгрес США розслідувати, куди пішли "сотні мільярдів доларів", відправлені Україні
20:55
світло
В Україні 3 березня застосовуватимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу
20:47
Україна - США, конгрес
США не дадуть грошей Україні, якщо вона не буде прагнути "миру", - міністр торгівлі США Лютнік
20:40
Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III
20:26
Папа Римський, Папа Франциск
Стан Папи Франциска стабілізувався, але прогноз залишається "все ще обережним"
20:13
Оновлено
Кір Стармер
Британія виділить Україні кошти на закупівлю 5 тисяч ракет-перехоплювачів LMM та пускових установок до них
20:08
безпілотник, дрон
Росіяни атакували з БПЛА цивільне авто на Херсонщині, загинула жінка
20:06
OPINION
Хитромудрий Трамп, який прагне сам себе перехитрувати
19:16
Оновлено
Стармер перепросив у лідерів Балтійських країн, що їх не запросили на саміт у Лондоні
19:02
Ексклюзив
ЗСУ дрон
"Технологічний пиріг": воєнний оглядач Пехньо пояснив успіх ЗСУ під Покровськом
18:58
Дональд Трамп
Всупереч позиції Трампа більшість його виборців підтримує Україну: дослідження Razom for Ukraine
18:55
Оновлено
біткоїн
Трамп створить крипторезерв США: які валюти туди буде включено
18:47
Інтерв’ю
Путін та Трамп на російських сувенірах
Путін не збирається йти на перемир’я і використовує Трампа по максимуму, - Фейгін
18:00
OPINION
А звідки тоді Трамп?
17:58
Оновлено
Наслідки "прильоту" по житловій забудові у Запоріжжі (01.03.2025)
Атака РФ по Запоріжжю 1 березня: кількість постраждалих збільшилася до двох
17:27
Інтерв’ю
Кір Стармер та Емманюель Макрон
Європа досі обговорює фінансове питання допомоги Україні, але гроші не вирішують проблеми безпеки, - британський експерт Грант
17:23
Міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з державним секретарем з питань оборони Великої Британії Джоном Гілі
Умєров зустрівся з британським держсекретарем з питань оборони Гілі: говорили про збільшення військової допомоги Україні
17:09
Ексклюзив
Кір Стармер і Володимир Зеленський
"Зможемо знову відкрити наш діалог із США": міжнародник Желіховський про спільний мирний план України з Великою Британією та Францією
16:38
Дональд Туск
Туск: Європа має зрозуміти свою силу, бо зараз 500 млн європейців просять 300 млн американців захистити їх від 140 млн росіян
16:31
ППО
Протягом тижня ППО збила у небі над Україною 1023 цілі
16:31
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Трамп поважає людей, які можуть дати здачі": експерт-міжнародник Дубовик про скандал у Білому домі
16:16
медики
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини медициною керують надіслані з РФ "міністри", у лікарнях місця - лише для поранених окупантів: інформація від партизан
16:11
Ексклюзив
Акція з вимогою визволення полону бійців "Азову" та журналіста Дмитра Хилюка
На акції FreeAzov у Києві нагадали про журналіста Дмитра Хилюка, який вже три роки у російському полоні
16:03
OPINION
Як Україні та ЄС розіграти партію у трикутнику Кіссінджера
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV