"Мене можна обміняти на НАТО": Зеленський припустив, за яких умов може піти у відставку

Про це пише Sky News.

"Мене можна обміняти на НАТО. Я сказав, що мене обміняють на членство в НАТО, то це означає, що я виконав свою місію. НАТО означає, що я виконав свою місію", - заявив український лідер.

Водночас Зеленський наголосив, що "замінити його буде дуже нелегко".

"Змінити мене буде нелегко, тому що недостатньо просто провести вибори. Потрібно не допустити мене до участі в них. А це буде трохи складніше", - додав він.