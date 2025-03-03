"Мене можна обміняти на НАТО": Зеленський припустив, за яких умов може піти у відставку
Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий піти у відставку, якщо Україну візьмуть до НАТО
Про це пише Sky News.
"Мене можна обміняти на НАТО. Я сказав, що мене обміняють на членство в НАТО, то це означає, що я виконав свою місію. НАТО означає, що я виконав свою місію", - заявив український лідер.
Водночас Зеленський наголосив, що "замінити його буде дуже нелегко".
"Змінити мене буде нелегко, тому що недостатньо просто провести вибори. Потрібно не допустити мене до участі в них. А це буде трохи складніше", - додав він.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Володимир Зеленський "повинен схаменутися і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший має очолити країну".
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