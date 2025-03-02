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Спікер Палати представників США Джонсон: або Зеленський з вдячністю повернеться до перемовин, або "хтось інший має очолити країну"

Катерина Єсікова
2 березня, 2025 неділя
23:06
Світ на фото: Майк Джонсон

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський "повинен схаменутися і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший має очолити країну"

Зміст

Про це пише NBC News.

За словами Джонсона, Зеленський "повинен схаменутися і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший має очолити країну", щоб Україна продовжила реалізацію "мирної угоди", укладеної за посередництва США.

"Президент Трамп намагається привести ці дві партії до точки миру. Президент Зеленський фактично дав зрозуміти, що він поки що не готовий до цього, і це викликає розчарування. Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, фактично дало нам сигнал, що він ще не готовий до цього, і я думаю, що це велике розчарування", - заявив він.

Джонсон підкреслив, що Трамп "дуже чітко дав зрозуміти, що якщо Зеленський готовий до миру, то ми можемо вести переговори про угоду".

Читайте також: Washington Post: якщо Трамп дійсно хоче не допустити Третьої світової, із Путіним йому слід спробувати бути таким же грубим, як учора із Зеленським

На його думку, український президент "лаяв і перебивав "свого ведучого", замість того, щоб висловити подяку за надзвичайну допомогу, яку США надали його країні".

Джонсон також наголосив, що гарантії безпеки є невід'ємною частиною угоди про права на видобуток корисних копалин: "Ця угода про права на видобуток корисних копалин - це перемога, перемога для всіх. Вона дасть нам доступ до рідкоземельних мінералів, які нам потрібні, і забезпечить певний рівень безпеки для України".

  • Міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що його країна не надаватиме Україні гроші, якщо вона "не буде прагнути миру".
     

 

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Війна з Росією
республіканці
США
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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