Спікер Палати представників США Джонсон: або Зеленський з вдячністю повернеться до перемовин, або "хтось інший має очолити країну"

Про це пише NBC News.

За словами Джонсона, Зеленський "повинен схаменутися і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший має очолити країну", щоб Україна продовжила реалізацію "мирної угоди", укладеної за посередництва США.

"Президент Трамп намагається привести ці дві партії до точки миру. Президент Зеленський фактично дав зрозуміти, що він поки що не готовий до цього, і це викликає розчарування. Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, фактично дало нам сигнал, що він ще не готовий до цього, і я думаю, що це велике розчарування", - заявив він.

Джонсон підкреслив, що Трамп "дуже чітко дав зрозуміти, що якщо Зеленський готовий до миру, то ми можемо вести переговори про угоду".

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На його думку, український президент "лаяв і перебивав "свого ведучого", замість того, щоб висловити подяку за надзвичайну допомогу, яку США надали його країні".

Джонсон також наголосив, що гарантії безпеки є невід'ємною частиною угоди про права на видобуток корисних копалин: "Ця угода про права на видобуток корисних копалин - це перемога, перемога для всіх. Вона дасть нам доступ до рідкоземельних мінералів, які нам потрібні, і забезпечить певний рівень безпеки для України".