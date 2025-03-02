США не дадуть грошей Україні, якщо вона не буде прагнути "миру", - міністр торгівлі США Лютнік

Про це він сказав в ефірі Fox News, передає УНІАН.

"Зеленському треба було почути це безпосередньо від США, які фінансують Україну: "Ми не дамо вам грошей, якщо ви не будете прагнути до миру", - каже Лютнік.

За його словами, зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа пройшла невдало, оскільки українська делегація прибула нібито "не заради миру".

Водночас він наголосив, що Трамп хоче завершити війну в Україні. Як каже міністр, президент США вважає, що з російським диктатором Володимиром Путіним слід бути розважливим.

"Ви не можете сказати, що Путін - терорист, а потім зателефонувати йому і спробувати домовитися з ним про мир. Тому ви маєте бути збалансованими. Дональд Трамп знає, як бути посередником. Він знає, як це арбітрувати", - додав він.

Today on @SundayFutures with @MariaBartiromo, Commerce Secretary Howard Lutnick @howardlutnick spoke about President Trump holding Ukrainian President Zelenskyy accountable over U.S. aid and tariffs on Mexico, Canada and China set to be implemented on Tuesday.@FoxNews pic.twitter.com/GDfPL2z3vw — SundayMorningFutures (@SundayFutures) March 2, 2025