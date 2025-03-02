США не дадуть грошей Україні, якщо вона не буде прагнути "миру", - міністр торгівлі США Лютнік
Міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що його країна не надаватиме Україні гроші, якщо вона "не буде прагнути миру"
Про це він сказав в ефірі Fox News, передає УНІАН.
"Зеленському треба було почути це безпосередньо від США, які фінансують Україну: "Ми не дамо вам грошей, якщо ви не будете прагнути до миру", - каже Лютнік.
За його словами, зустріч президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа пройшла невдало, оскільки українська делегація прибула нібито "не заради миру".
Водночас він наголосив, що Трамп хоче завершити війну в Україні. Як каже міністр, президент США вважає, що з російським диктатором Володимиром Путіним слід бути розважливим.
"Ви не можете сказати, що Путін - терорист, а потім зателефонувати йому і спробувати домовитися з ним про мир. Тому ви маєте бути збалансованими. Дональд Трамп знає, як бути посередником. Він знає, як це арбітрувати", - додав він.
- 28 лютого президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Венсом.
- Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.
- Після сварки в Білому домі, свою підтримку Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.
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