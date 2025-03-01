Washington Post: якщо Трамп дійсно хоче не допустити Третьої світової, із Путіним йому слід спробувати бути таким же грубим, як учора із Зеленським
Американська газета The Washington Post у суботу, 1 березня 2025 року, оприлюднила редакційну колонку, що присвячена тому, як американський президент Дональд Трамп напередодні спілкувався зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським
Стаття називається "Під час гострої зустрічі Трамп докоряє Зеленському".
Головна її думка полягає у тому, що якщо президент США обрав собі роль нейтрального посередника та примирителя сторін у спілкуванні як із демократом Зеленським, так і російським диктатором Володимиром Путіним він має бути або однаково добрим, або однаково злим. Поки ж що, зазначає WP, у Трампа виходить виявляти прихильність не Зеленському, а Путіну.
"Трамп вважає себе посередником між Росією та Україною, а не лідером вільного світу. Тому його адміністрація опирається використанню слова "вторгнення" для опису поведінки Росії проти України та проголосувала проти резолюції, яка засуджує це в ООН. Трамп діє так, ніби він більше прихильний до авторитарного агресора, ніж до демократичної жертви", - йдеться у матеріалі.
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Й у цьому є непослідовність американського президента, наголошує газета, який у такий спосіб нібито збирається завадити спалаху Третьої світової війни.
"Якщо він (Трамп - ред.) хоче уникнути Третьої світової війни, він повинен взяти до уваги уроки Другої світової війни. Умиротворення диктаторів не працює. Путін, колишній офіцер КДБ, реагує на твердість, а не на тремтіння. Він поважає силу, а не лестощі. Президенту США слід спробувати бути таким же грубим щодо Путіна, яким він був у п’ятницю щодо Зеленського", - пише Washington Post, називаючи його стиль спілкування під час останньої зустрічі із Зеленським таким як у Дона Карлеоне.
Як може розпочатися Третя світова
На думку українського журналіста, публіциста і громадського діяча Віталій Портникова, Україна наразі перебуває у такому ж загрозливому становищі, як і Чехословаччина у 1938 році, коли країни Заходу віддали її на поталу агресору, яким тоді був Гітлер. І вже за рік, 39-го, почалася Друга світова війна, оскільки загарбницькі апетити Третього Рейху не зникли, а навпаки підсилилися, і він пішов далі - тепер вже на Польщу.
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Також Портников звертає увагу на той факт, що і Перша, і Друга світова війни трапилися через політику американського ізоляціонізму.
- Не зважаючи на те, що це Трамп фактично зупинив зустріч 28 лютого із Зеленським у Вашингтоні, американський держсекретар Марко Рубіо тепер вимагає вибачень від українського президента.
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