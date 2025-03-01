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Зеленський прибув до Лондона на Європейський оборонний саміт
Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона на оборонний саміт лідерів європейських країн, який скликав прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
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Про це повідомляє BBC.
Українська делегація разом з Зеленським приземлилася в лондонському аеропорту Станстед.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні скликав лідерів понад десятка європейських країн на саміт у Великій Британії 2 березня, щоб обговорити війну Росії проти України та ширшу європейську безпеку. Також має бути присутнім президент України Володимир Зеленський.
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