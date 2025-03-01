Зеленський прибув до Лондона на Європейський оборонний саміт

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні

лідерів понад десятка європейських країн на саміт у Великій Британії 2 березня, щоб обговорити війну Росії проти України та ширшу європейську безпеку. Також

президент України Володимир Зеленський.