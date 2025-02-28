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Зеленський приїде до Лондона для подальших переговорів, - ЗМІ

Марія Музиченко
28 лютого, 2025 п'ятниця
21:26
Війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський прибуде до Лондона 2 березня для подальших переговорів з європейськими лідерами

Зміст

Про це пише The Guardian.

"Його також очікують у Лондоні для подальших переговорів з європейськими лідерами в неділю, де він надасть їм абсолютно невідфільтрований звіт про переговори з Трампом", - написав журналіст видання.

  • Сьогодні, 28 лютого, скасували підписання угоди про корисні копалини, після суперечки в Овальному кабінеті.

 

 

Теги:
Новини
Україна
Європа
США
Володимир Зеленський
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