Зеленський приїде до Лондона для подальших переговорів, - ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський прибуде до Лондона 2 березня для подальших переговорів з європейськими лідерами
Про це пише The Guardian.
"Його також очікують у Лондоні для подальших переговорів з європейськими лідерами в неділю, де він надасть їм абсолютно невідфільтрований звіт про переговори з Трампом", - написав журналіст видання.
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