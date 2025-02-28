Підписання угоди про рідкісні метали скасовано

Угода про рідкісноземельні мінерали не була підписана в п’ятницю після суперечки між президентами, повідомляє особа, знайома з цим питанням.

Офіційно це підтвердив Білий дім у коментарі FOX .

"Угода не була підписана", - йдеться в повідомленні.