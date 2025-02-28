Підписання угоди про рідкісні метали скасовано
Після сутички між президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом на пресконференції в Овальному кабінеті угоду скасували
Про це повідомляє джерело CNN.
Угода про рідкісноземельні мінерали не була підписана в п’ятницю після суперечки між президентами, повідомляє особа, знайома з цим питанням.
Офіційно це підтвердив Білий дім у коментарі FOX.
"Угода не була підписана", - йдеться в повідомленні.
- У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Еспресо слідкує за подіями в режимі реального часу.
- Зокрема. під час пресконференції у Вашингтоні виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.
- Зеленський покинув Білий Дім. Трамп вважає, що президент України "не готовий до миру".
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