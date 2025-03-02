Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III
Увечері неділі, 2 березня, президент України Володимир Зеленський прибув на зустріч із королем Великої Британії Чарльзом ІІІ
Про це повідомляє SkyNews.
Зазначається, що Володимир Зеленський прибув до королівської резиденції Сандрингем у Норфолку гелікоптером.
Українського лідера особисто зустрів британський монарх.
Зеленський із Чарльзом ІІІ провели коротку розмову, зробили спільні фото, після чого вирушили до резиденції.
Фото: t.me/verkhovnaradaukrainy
- У неділю, 2 березня, у Лондоні відбувся саміт європейських лідерів щодо захисту України та Європи від російської агресії за умов нового курсу США на геополітичну самоізоляцію. 1 березня для участі у саміті прибув президент України Володимир Зеленський.
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