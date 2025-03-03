Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Зеленський взявся підривати імідж Трампа перед його американськими виборцями, - публіцист Панич про те, чи зупинить США допомогу Україні
Ексклюзив

Зеленський взявся підривати імідж Трампа перед його американськими виборцями, - публіцист Панич про те, чи зупинить США допомогу Україні

Марина Клюєва
3 березня, 2025 понедiлок
22:30
Світ Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Президент України Володимир Зеленський під час розмови із очільником США 28 лютого взявся підривати імідж Трампа перед його американськими виборцями

Зміст

Таку думку висловив філософ, перекладач та громадський діяч Олексій Панич в етері Еспресо.

"Що насправді сталося, за що, чому насправді було одностайне рішення американців припинити переговори? Тому що Зеленський зробив, от головна його тактична помилка, коли він сидів в Білому домі, він взявся підривати імідж Трампа перед американськими виборцями Трампа. Він кілька разів показував, що отут Трамп говорить неправду про рівень допомоги Америки і Європи. Отут Трамп співає з чужого голосу, він що, недостатньо розумний, він повторює російську пропаганду. Отут Трамп не розуміє, що Путін його обдурить. Отут Трамп не знає, що таке війна. Тобто Зеленський, він, напевно, цього не хотів, він просто казав правду, те, що думає, але він множив на нуль системно імідж Трампа, а імідж Трампа - це його золотий капітал", - сказав він.

Олексій Панич зазначив, що після таких слів Зеленського Трамп не міг продовжувати з ним розмову, адже це була б втрата обличчя перед "ядерним електоратом" президента США.

"Тому треба було знайти будь-який привід для того, щоб у відповідь помножити на нуль репутацію Зеленського, якщо не у світі, то принаймні серед базового електорату Трампа. Тому байдуже, в чому вони будуть його звинувачувати, в чому завгодно, аби тільки помножити на нуль репутацію Зеленського ефективніше, ніж він на полі Трампа намагався помножити на нуль репутацію Трампа. От вся історія, яка за цим стоїть", - вважає він. 

Публіцист має сумніви, що Сполучені Штати зупинять допомогу Україні, але припустив, що це можливо, якщо Трамп захоче використати це у якості важеля, аби змусити Володимира Зеленського вибачитися. 

"Якщо Трамп вирішить, що для посилення своєї іміджевої позиції йому потрібно призупинити допомогу Україні, щоб провчити Зеленського, і щоб він просто приповз до нього благати на колінах про помилування, можливо, Трамп це зробить. Це залежить від сигналів, які будуть іти з Києва у Вашингтон буквально зараз, в останні години. До чого вони там встигнуть домовитися. Якщо наші встигнуть спустити ситуацію на гальмах і сказати: "Ми більше ваш імідж не чіпатимемо. Це не означає, що ми погодимося на всі ваші пропозиції, але ми відмовляємося підривати ваш імідж". Той, хто підриває імідж Трампа в Америці, він автоматично стає політичним ворогом Трампа", - додав Олексій Панич.

Суперечка в Овальному кабінеті

28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом. 

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.

Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США. Трамп вважає, що президент України "не готовий до миру".

Згодом колишній президент Польщі Лех Валенса написав спільний лист з експолітвʼязнями президенту США Дональду Трампу, у якому вони назвали образливими очікування Вашингтона щодо прояву вдячності за матеріальну допомогу Україні, нагадавши про Будапештський меморандум 1994 року.

3 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє природу сварки з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Він впевнений, що "ця ситуація мине".

Теги:
Новини
Україна
політика
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Світ про Україну
Читайте також:
Гелікоптер Black Hawk
Автор Світлана Кравченко
2 березня, 2025 неділя
"Подарунок для Путіна": громадяни Чехії зібрали понад €2,8 млн на військовий гелікоптер для України
Дональд Туск
Автор Анатолій Буряк
2 березня, 2025 неділя
Туск: Європа має зрозуміти свою силу, бо зараз 500 млн європейців просять 300 млн американців захистити їх від 140 млн росіян
Автор Катерина Ганжа
2 березня, 2025 неділя
Про що відносно України домовилися на Лондонському саміті: пояснює Кір Стармер
Київ
+2.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.36
    Купівля 41.36
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.11
    Продаж 43.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
3 березня
23:43
Дональд Трамп
"Для нас є найкращі ресурси": Трамп вважає, що угода про українські копалини ще жива
23:15
Валерій Залужний
Залужного призначили постпредом України при Міжнародній морській організації
22:58
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ атакує Україну дронами: в Одесі зупинили роботу три районні котельні, діють аварійні вимкнення світла
22:50
Ексклюзив
віце-президент США Джей Ді Венс
Зеленський вліз в міжпартійні розборки, - публіцист Панич припустив, чому Венс "вибухнув" під час розмови в Овальному кабінеті
22:44
На Місяць доставили відцифрований прапор України
22:44
Дональд Трамп
Народ України, безумовно, хоче укласти угоду про мир, - Трамп
22:42
Оновлено
ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.
З початку доби на фронті стався 91 бій: найбільше атак на Курщині та Покровському напрямку
22:31
Володимир Зеленський
"Нам потрібен справжній, чесний мир, а не війна нескінченно": Зеленський провів Ставку
22:21
Атака БПЛА. Ілюстративне фото
У Ростовській області РФ заявили про нібито атаку БПЛА на нафтобазу
22:13
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
Тільки дві армії у світі мають досвід сучасної війни, - Іллєнко
22:04
Україна Британія
Британія закликає Україну зробити "все можливе" для налагодження відносин зі США, - ЗМІ
21:52
Ексклюзив
Китай та росія
Американська та китайська сторони відстоюють інтереси Росії, - експертка-міжнародниця Плаксієнко-Бутирська
21:45
Путін та Трамп на російських сувенірах
Білий дім розробляє план потенційного пом’якшення санкцій проти Росії, - Reuters
21:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наслідки удару РФ по навчальному центру ОК "Схід". Колонка Сергія Згурця
21:26
Вікторія Рощина
"Важила менше 30 кг": журналісти з'ясували, як РФ катувала журналістку Рощину в полоні
21:01
“Українські жінки загиблих героїв”
"Українські жінки загиблих героїв": Жінки, чиї рідні загинули на фронті, взяли участь у фотопроєкті
20:59
Папа Римський
Папа Римський пережив два епізоди гострої дихальної недостатності
20:45
Японія
РФ заборонила в’їзд очільнику МЗС Японії, послу в Україні та ще низці дипломатів
20:27
Володимир Зеленський
"Українці хочуть цього найбільше": Зеленський заявив, що розраховує на підтримку США на шляху до миру
20:08
OPINION
Вправи з деколонізації
20:08
Пресреліз
Крим: на своїй, не своїй землі - обкладинка фільму
Кримські татари – ключ до повернення Криму, – Микола Княжицький
20:00
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
"Він не втручається в українську політику": міністр торгівлі США відповів, чи хоче Трамп відставки Зеленського
19:56
Новонароджена дитина
В уряді назвали коефіцієнт народжуваності в Україні історичним антирекордом
19:50
Марко Рубіо
США готові вести переговори щодо припинення війни в Україні: Рубіо й глава британського МЗС Леммі обговорили саміт лідерів ЄС у Лондоні
19:45
Ілюстративне фото
У лікарні на Кіровоградщині померла однорічна дитина: розпочато розслідування
19:35
Ексклюзив
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
"Допоможе відновити відносини між Україною та США": нардеп Княжицький прокоментував пропозиції щодо перемирʼя від країн Європи
19:25
Оновлено
Віктор Орбан
Орбан заявив, що лідери ЄС "вирішили продовжувати війну" в Україні. У Раді Європи відповіли
19:19
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
"Цей хлопець не хоче миру": Трамп відреагував на слова Зеленського, що до закінчення війни з РФ дуже далеко
19:08
Одеська національна опера вперше гастролює в Японії
19:06
Azov
Уперше на фронті: медики "Азову" здійснили скид крові з дрона для порятунку бійця
18:46
Центр Дія.Бізнес в Ужгороді
Дія.Бізнес запустила грантову програму для військових та їхніх сімей
18:45
Король Чарльз і премʼєр Канади Трюдо
"Незалежність Канади є пріоритетом": король Чарльз ІІІ влаштував авдієнцію Трюдо
18:44
Оновлено
Україна Британія
Стармер переконаний, що США відіграватимуть "життєво важливу" роль у забезпеченні міцного миру в Україні
18:31
Представник Естонії на Євробаченні-2025 перепросив в італійців за конкурсну пісню Espresso Macchiato
18:19
Оновлено
ЗАЕС і МАГАТЕ
Гроссі пояснив, чому ротацію місії МАГАТЕ на ЗАЕС здійснили через окуповані Росією території
18:04
OPINION
Трамп — це стихія. З ним не варто боротися
18:00
Огляд
санкції
"Тіньовий флот" РФ, КНДР, "гаманці" Путіна: на що націлений найбільший пакет санкцій Великої Британії за час повномасштабного вторгнення
17:56
Ексклюзив
протести проти адміністрації Трампа
Серйозна нестабільність всередині США ознаменує початок гарячої фази Третьої світової війни, - політолог-міжнародник Несвітайлов
17:53
Майк Волц
У Білому домі висунули Зеленському умови, за яких підпишуть угоду про корисні мінерали
17:39
Анатолій Тимощук
Тимощука, Карякіна та Каладзе позбавили спортивних звань в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV