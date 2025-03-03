Зеленський взявся підривати імідж Трампа перед його американськими виборцями, - публіцист Панич про те, чи зупинить США допомогу Україні

Таку думку висловив філософ, перекладач та громадський діяч Олексій Панич в етері Еспресо.

"Що насправді сталося, за що, чому насправді було одностайне рішення американців припинити переговори? Тому що Зеленський зробив, от головна його тактична помилка, коли він сидів в Білому домі, він взявся підривати імідж Трампа перед американськими виборцями Трампа. Він кілька разів показував, що отут Трамп говорить неправду про рівень допомоги Америки і Європи. Отут Трамп співає з чужого голосу, він що, недостатньо розумний, він повторює російську пропаганду. Отут Трамп не розуміє, що Путін його обдурить. Отут Трамп не знає, що таке війна. Тобто Зеленський, він, напевно, цього не хотів, він просто казав правду, те, що думає, але він множив на нуль системно імідж Трампа, а імідж Трампа - це його золотий капітал", - сказав він.

Олексій Панич зазначив, що після таких слів Зеленського Трамп не міг продовжувати з ним розмову, адже це була б втрата обличчя перед "ядерним електоратом" президента США.

"Тому треба було знайти будь-який привід для того, щоб у відповідь помножити на нуль репутацію Зеленського, якщо не у світі, то принаймні серед базового електорату Трампа. Тому байдуже, в чому вони будуть його звинувачувати, в чому завгодно, аби тільки помножити на нуль репутацію Зеленського ефективніше, ніж він на полі Трампа намагався помножити на нуль репутацію Трампа. От вся історія, яка за цим стоїть", - вважає він.

Публіцист має сумніви, що Сполучені Штати зупинять допомогу Україні, але припустив, що це можливо, якщо Трамп захоче використати це у якості важеля, аби змусити Володимира Зеленського вибачитися.

"Якщо Трамп вирішить, що для посилення своєї іміджевої позиції йому потрібно призупинити допомогу Україні, щоб провчити Зеленського, і щоб він просто приповз до нього благати на колінах про помилування, можливо, Трамп це зробить. Це залежить від сигналів, які будуть іти з Києва у Вашингтон буквально зараз, в останні години. До чого вони там встигнуть домовитися. Якщо наші встигнуть спустити ситуацію на гальмах і сказати: "Ми більше ваш імідж не чіпатимемо. Це не означає, що ми погодимося на всі ваші пропозиції, але ми відмовляємося підривати ваш імідж". Той, хто підриває імідж Трампа в Америці, він автоматично стає політичним ворогом Трампа", - додав Олексій Панич.

Суперечка в Овальному кабінеті

28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.

Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США. Трамп вважає, що президент України "не готовий до миру".

Згодом колишній президент Польщі Лех Валенса написав спільний лист з експолітвʼязнями президенту США Дональду Трампу, у якому вони назвали образливими очікування Вашингтона щодо прояву вдячності за матеріальну допомогу Україні, нагадавши про Будапештський меморандум 1994 року.

3 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що розуміє природу сварки з президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Він впевнений, що "ця ситуація мине".