Через припинення допомоги від США Україна може втратити до третини озброєння, - Defence Express
У випадку найгіршого сценарію, якщо Сполучені Штати повністю заблокують постачання зброї та заборонять реекспорт, Україна втратить до третини свого арсеналу
Про це в коментарі Суспільному заявив головний редактор військово-аналітичного порталу Defence Express Олег Катков.
За його даними, наразі близько 40% озброєння, яке є в арсеналі ЗСУ, - це зброя українського виробництва або те, що було на складах ще до початку повномасштабного вторгнення.
Трохи більше 10% - безпосередньо американське озброєння, передане як напряму зі США, так і через європейських союзників із дозволу Вашингтона. Ще майже 30% складає озброєння європейських країн, яке також значною мірою залежить від дозволу США на реекспорт.
"Якщо ми розглядаємо максимально песимістичний з усіх песимістичних сценаріїв, які можливо просто уявити, будучи максимальним песимістом у світі, то так (Україна втратить 30% озброєння - ред.). Якщо увімкнути здоровий реалізм, то ситуація так виглядає, що Україна має отримати те, що було при Байдені оголошено. І це нам у будь-якому випадку дозволить не відчувати критичну залежність від США певний час", - наголосив він.
Катков додав, що залежність від американського озброєння є ще більшою у таких критичних сферах, як протиповітряна оборона та авіація. Йдеться зокрема про боєприпаси до літаків F-16 - високоточні бомби JDAM, протирадіолокаційні ракети HARM та керовані ракети для гелікоптерів.
Американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп наказав призупинити всю поточну військову допомогу Україні, допоки не переконається, що лідери країни "демонструють щиру прихильність до миру".
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