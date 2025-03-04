Через припинення допомоги від США Україна може втратити до третини озброєння, - Defence Express

Про це в коментарі Суспільному заявив головний редактор військово-аналітичного порталу Defence Express Олег Катков.

За його даними, наразі близько 40% озброєння, яке є в арсеналі ЗСУ, - це зброя українського виробництва або те, що було на складах ще до початку повномасштабного вторгнення.

Трохи більше 10% - безпосередньо американське озброєння, передане як напряму зі США, так і через європейських союзників із дозволу Вашингтона. Ще майже 30% складає озброєння європейських країн, яке також значною мірою залежить від дозволу США на реекспорт.

"Якщо ми розглядаємо максимально песимістичний з усіх песимістичних сценаріїв, які можливо просто уявити, будучи максимальним песимістом у світі, то так (Україна втратить 30% озброєння - ред.). Якщо увімкнути здоровий реалізм, то ситуація так виглядає, що Україна має отримати те, що було при Байдені оголошено. І це нам у будь-якому випадку дозволить не відчувати критичну залежність від США певний час", - наголосив він.

Катков додав, що залежність від американського озброєння є ще більшою у таких критичних сферах, як протиповітряна оборона та авіація. Йдеться зокрема про боєприпаси до літаків F-16 - високоточні бомби JDAM, протирадіолокаційні ракети HARM та керовані ракети для гелікоптерів.