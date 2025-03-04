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Головна Війна з Росією Через припинення допомоги від США Україна може втратити до третини озброєння, - Defence Express

Через припинення допомоги від США Україна може втратити до третини озброєння, - Defence Express

Катерина Єсікова
4 березня, 2025 вiвторок
06:39
Війна з Росією Військова допомога США

У випадку найгіршого сценарію, якщо Сполучені Штати повністю заблокують постачання зброї та заборонять реекспорт, Україна втратить до третини свого арсеналу

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Про це в коментарі Суспільному заявив головний редактор військово-аналітичного порталу Defence Express Олег Катков.

За його даними, наразі близько 40% озброєння, яке є в арсеналі ЗСУ, - це зброя українського виробництва або те, що було на складах ще до початку повномасштабного вторгнення. 

Трохи більше 10% - безпосередньо американське озброєння, передане як напряму зі США, так і через європейських союзників із дозволу Вашингтона. Ще майже 30% складає озброєння європейських країн, яке також значною мірою залежить від дозволу США на реекспорт.

"Якщо ми розглядаємо максимально песимістичний з усіх песимістичних сценаріїв, які можливо просто уявити, будучи максимальним песимістом у світі, то так (Україна втратить 30% озброєння - ред.). Якщо увімкнути здоровий реалізм, то ситуація так виглядає, що Україна має отримати те, що було при Байдені оголошено. І це нам у будь-якому випадку дозволить не відчувати критичну залежність від США певний час", - наголосив він.

Катков додав, що залежність від американського озброєння є ще більшою у таких критичних сферах, як протиповітряна оборона та авіація. Йдеться зокрема про боєприпаси до літаків F-16 - високоточні бомби JDAM, протирадіолокаційні ракети HARM та керовані ракети для гелікоптерів.

  • Американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп наказав призупинити всю поточну військову допомогу Україні, допоки не переконається, що лідери країни "демонструють щиру прихильність до миру".

Теги:
Новини
Світ
зброя
Дональд Трамп
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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