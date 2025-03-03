Народ України, безумовно, хоче укласти угоду про мир, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що угоду про мир в Україні все ще можна укласти швидко
Про це він заявив в ефірі Fox News, передає Суспільне.
Трамп відповів на запитання журналіста щодо того, що політика США зараз "відповідає баченню РФ".
"Я думаю, що для танго потрібні двоє, і вам доведеться домовитися з Росією, і вам доведеться домовитися з Україною. Вам потрібно буде піднятися, і вам потрібно буде отримати згоду від європейських країн, тому що я думаю, що це важливо, і від нас. Я думаю, що всі повинні сісти в кімнаті, так би мовити, і ми повинні укласти угоду. І угода може бути укладена дуже швидко", - вважає президент США.
На думку очільника Білого дому, це не повинно бути так важко зробити.
"Її можна укласти дуже швидко. Можливо, хтось не хоче укладати угоду. І якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, що ця людина не залишиться тут надовго. До цієї людини не будуть довго прислухатися, тому що я вірю, що Росія хоче укласти угоду. Я вірю, що народ України, безумовно, хоче укласти угоду. Він постраждав більше, ніж будь-хто інший", – наголосив Трамп.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості кроків, щоб зробити дипломатію змістовною та спрямованою на закінчення війни якнайшвидше.
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