"Українці хочуть цього найбільше": Зеленський заявив, що розраховує на підтримку США на шляху до миру

Про це він написав у Х.

За його словами, робота з партнерами продовжується. Він додав, що вже були розмови, йде підготовка до інших кроків найближчим часом.

Зеленський наголосив на важливості, що Україна намагається зробити дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше.

"Нам потрібен справжній мир, і українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей. Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку. Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", - підкреслив президент України.