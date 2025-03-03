"Українці хочуть цього найбільше": Зеленський заявив, що розраховує на підтримку США на шляху до миру
Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості кроків, щоб зробити дипломатію змістовною та спрямованою на закінчення війни якнайшвидше
Про це він написав у Х.
За його словами, робота з партнерами продовжується. Він додав, що вже були розмови, йде підготовка до інших кроків найближчим часом.
Зеленський наголосив на важливості, що Україна намагається зробити дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше.
"Нам потрібен справжній мир, і українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей. Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку. Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", - підкреслив президент України.
- Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву українського лідера Володимира Зеленського про угоду щодо закінчення війни, назвавши її найгіршою й такою, з якою Штати не будуть довго миритися.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.36 Купівля 41.36Продаж 41.9
- EUR Купівля 43.11Продаж 43.87
- Актуальне
- Важливе