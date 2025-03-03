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"Українці хочуть цього найбільше": Зеленський заявив, що розраховує на підтримку США на шляху до миру

Ксенія Золотова
3 березня, 2025 понедiлок
20:27
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості кроків, щоб зробити дипломатію змістовною та спрямованою на закінчення війни якнайшвидше

Зміст

Про це він написав у Х.

За його словами, робота з партнерами продовжується. Він додав, що вже були розмови, йде підготовка до інших кроків найближчим часом.

Зеленський наголосив на важливості, що Україна намагається зробити дипломатію дійсно змістовною та спрямованою на закінчення цієї війни якнайшвидше.

"Нам потрібен справжній мир, і українці хочуть цього найбільше, бо війна руйнує наші міста і села, ми втрачаємо наших людей. Нам потрібно зупинити війну й гарантувати безпеку. Працюємо разом з Америкою і з європейськими партнерами та дуже розраховуємо на підтримку Америки на шляху до миру. Мир потрібен – якомога швидше", - підкреслив президент України.

  • Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву українського лідера Володимира Зеленського про угоду щодо закінчення війни, назвавши її найгіршою й такою, з якою Штати не будуть довго миритися.

 

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