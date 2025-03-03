"Цей хлопець не хоче миру": Трамп відреагував на слова Зеленського, що до закінчення війни з РФ дуже далеко
Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву українського лідера Володимира Зеленського про угоду щодо закінчення війни, назвавши її найгіршою й такою, з якою Штати не будуть довго миритися
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка недовго буде з цим миритися! Це те, про що я казав: цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка, а Європа на зустрічі з Зеленським прямо заявила, що не може впоратися з цим завданням без США. Ймовірно, це не найкраща заява щодо демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?" - заявив Трамп.
Напередодні президент України прокоментував угоду про закінчення війни.
"Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав", - сказав Зеленський, цитує РБК-Україна.
- Водночас міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що його країна не надаватиме Україні гроші, якщо вона "не буде прагнути миру".
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