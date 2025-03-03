"Цей хлопець не хоче миру": Трамп відреагував на слова Зеленського, що до закінчення війни з РФ дуже далеко

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка недовго буде з цим миритися! Це те, про що я казав: цей хлопець не хоче миру, поки його підтримує Америка, а Європа на зустрічі з Зеленським прямо заявила, що не може впоратися з цим завданням без США. Ймовірно, це не найкраща заява щодо демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?" - заявив Трамп.

Напередодні президент України прокоментував угоду про закінчення війни.

"Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав", - сказав Зеленський, цитує РБК-Україна.