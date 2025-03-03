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З початку доби на фронті сталося 57 боїв: найбільше атак на Курщині та Покровському напрямку

Катерина Єсікова
3 березня, 2025 понедiлок
16:37
Війна з Росією ЗСУ, Донецька область, 22 лютого 2025 р.

Від початку 3 березня на російсько-українському фронті зафіксували 57 бойових зіткнень. Сили оборони утримують окупантів на 10 напрямках

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

"Агресор надалі не відмовляється від своїх планів щодо окупації території України, створює тиск на позиції наших підрозділів. Сили оборони України вживають заходів щодо зриву дій противника, завдають втрат у живій силі та техніці", - йдеться у дописі.

Загалом від початку доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Від обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема Зарічне, Порозок, Середина-Буда та Кучерівка Сумської області; Мхи Чернігівської області.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог намагався просунутися у бік Бочкового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку загарбницька армія дев’ять разів атакувала поблизу Новолюбівки та Ямполівки. Два боєзіткнення тривають дотепер. Ворожа авіація завдала ударів авіабомбами по Ставках та Новоєгорівці.

На Сіверському напрямку українські воїни відбили ворожу атаку в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають два штурми окупантів поблизу Часового Яру та у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку противник атакував в районі Торецька, здійснив сім спроб покращити своє становище, три боєзіткнення на цей час тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 13 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Промінь, Даченське, Котлине та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 11 атак, два боєзіткнення досі тривають. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Покровська, Миролюбівки та Удачного, скинувши три авіабомби.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворожі підрозділи шість разів атакували позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Скудного, три атаки тривають дотепер. Зазнали ударів керованими авіабомбами Бурлацьке та Воскресенка.

Сьогодні ворог бив керованими авіаційними бомбами по Гуляйполю та Зеленому Полю на Гуляйпільському напрямку.

На Оріхівському напрямку триває два боєзіткнення, ворог намагається просунутись в напрямку Степового та поблизу Нестерянки.

В Курській області українські оборонці відбили 13 атак загарбників. Також противник завдав шість авіаційних ударів, скинувши при цьому сім КАБ, здійснив 190 артилерійських обстрілів. На даний час бої тривають у трьох локаціях.

На Куп’янському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив, перманентно здійснює обстріли позицій Сил оборони та населених пунктів, залучає ударні БПЛА, проводить розвідку.

  • Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 11 ворожих танків, 60 артилерійських систем та 1350 російських військовослужбовців.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
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Військові новини
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Покровськ
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