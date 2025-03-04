Ціни на нафту падають на тлі повідомлень про призупинку допомоги США Україні

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 54 центи, або на 0,75%, до 71,08 долара за барель. Тим часом американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 36 центів, або на 0,53%, до 68,01 долара.

"Ринок сприйняв зростаючу дистанцію між Білим домом та Україною як ознаку потенційного послаблення конфлікту, що може призвести до пом'якшення санкцій для Росії та відновлення постачання нафти на ринок", - пишуть журналісти.

Своєю чергою аналітики Goldman Sachs вважають, що російські нафтові потоки обмежуються не стільки санкціями, скільки зобов'язаннями Росії щодо видобутку в рамках ОПЕК+, і що пом'якшення санкцій може не призвести до значного збільшення потоків.