Ціни на нафту падають на тлі повідомлень про призупинку допомоги США Україні
Після повідомлень про те, що президент Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні, ціни на нафту продовжили знижуватися
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 54 центи, або на 0,75%, до 71,08 долара за барель. Тим часом американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 36 центів, або на 0,53%, до 68,01 долара.
"Ринок сприйняв зростаючу дистанцію між Білим домом та Україною як ознаку потенційного послаблення конфлікту, що може призвести до пом'якшення санкцій для Росії та відновлення постачання нафти на ринок", - пишуть журналісти.
Своєю чергою аналітики Goldman Sachs вважають, що російські нафтові потоки обмежуються не стільки санкціями, скільки зобов'язаннями Росії щодо видобутку в рамках ОПЕК+, і що пом'якшення санкцій може не призвести до значного збільшення потоків.
- Американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп наказав призупинити всю поточну військову допомогу Україні, допоки не переконається, що лідери країни "демонструють щиру прихильність до миру".
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