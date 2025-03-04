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OPINION

Допомога від США: катастрофи немає

Микола Княжицький
4 березня, 2025 вiвторок
08:18
Погляд

Це елемент переговорної позиції та демонстрація сили Трампа перед виступом у Конгресі

Зміст

Я твердо переконаний, що сьогодні, коли США заявили по призупинення надання нам допомоги зброєю, коли на кону доля держави, від однієї особи чи навіть від однієї партії не може залежати майбутнє усіх українців, Президент зобов'язаний зустрітися з депутатами усіх проукраїнських фракцій для надання інформації про ризики поточної ситуації, можливості виходу з кризи, планування спільних дій. 

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Катастрофи поки немає. Це очікуване призупинення як елемент тиску на Україну з вимогою фактичної капітуляції. Але все ж це елемент переговорної позиції та демонстрація сили Трампа перед виступом у Конгресі. Можливості для розмов з адміністрацією США залишаються. 

Країни Європи продемонстрували єдність з Україною, це дає надію, але не закриває усіх потреб. Далі росіяни почнуть процес внутрішньої дестабілізації. І тепер від Зеленського залежить наскільки він зможе об'єднати, а не ділити українське суспільство.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Верховна Рада
політика
Микола Княжицький
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
Дипломатія
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