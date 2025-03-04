Я твердо переконаний, що сьогодні, коли США заявили по призупинення надання нам допомоги зброєю, коли на кону доля держави, від однієї особи чи навіть від однієї партії не може залежати майбутнє усіх українців, Президент зобов'язаний зустрітися з депутатами усіх проукраїнських фракцій для надання інформації про ризики поточної ситуації, можливості виходу з кризи, планування спільних дій.

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