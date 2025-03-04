Допомога від США: катастрофи немає
Це елемент переговорної позиції та демонстрація сили Трампа перед виступом у Конгресі
Я твердо переконаний, що сьогодні, коли США заявили по призупинення надання нам допомоги зброєю, коли на кону доля держави, від однієї особи чи навіть від однієї партії не може залежати майбутнє усіх українців, Президент зобов'язаний зустрітися з депутатами усіх проукраїнських фракцій для надання інформації про ризики поточної ситуації, можливості виходу з кризи, планування спільних дій.
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Катастрофи поки немає. Це очікуване призупинення як елемент тиску на Україну з вимогою фактичної капітуляції. Але все ж це елемент переговорної позиції та демонстрація сили Трампа перед виступом у Конгресі. Можливості для розмов з адміністрацією США залишаються.
Країни Європи продемонстрували єдність з Україною, це дає надію, але не закриває усіх потреб. Далі росіяни почнуть процес внутрішньої дестабілізації. І тепер від Зеленського залежить наскільки він зможе об'єднати, а не ділити українське суспільство.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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