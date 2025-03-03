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OPINION

Зміна Зеленського не призведе до капітуляції України

Микола Княжицький
3 березня, 2025 понедiлок
12:06
Погляд

Але щоб це зробити, потрібно створити умови для виборів, яких поки, під час бойових дій, немає

Зміст

Помилка Путіна, Маска та багатьох, хто сподівається, що відставка Зеленського або вибори розв'яжуть проблему з опором України, полягає в тому, що не армія і народ слухаються Зеленського, а Зеленський вимушений прислухатися до армії і народу та діяти відповідно до їхньої волі.

Тому зміна Зеленського не призведе до капітуляції України, а скоріше, навпаки, — приведе до влади фаховішого і патріотичного лідера. 

Але щоб це зробити, потрібно створити умови для виборів, яких поки, під час бойових дій, немає. І немає не через бажання Зеленського утриматися при владі (таке бажання є, але воно ні на що не впливає), а через небажання Путіна та Росії припиняти війну. 

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Персоніфікуючи війну, американські політики, які не розуміють природи цієї війни, лише посилюють популярність Зеленського, бо у свідомості українців атакують не його персонально, а націю, яку він представляє. 

З цієї точки зору позиція європейців виглядає мудрішою і фаховішою. Хоча б тому, що вироблена не авторитарними неофітами, а демократичними політиками, у яких мали б учитися і політики українські.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
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Україна
вибори
політика
Микола Княжицький
Європа
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
Дипломатія
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