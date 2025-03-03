Помилка Путіна, Маска та багатьох, хто сподівається, що відставка Зеленського або вибори розв'яжуть проблему з опором України, полягає в тому, що не армія і народ слухаються Зеленського, а Зеленський вимушений прислухатися до армії і народу та діяти відповідно до їхньої волі.

Але щоб це зробити, потрібно створити умови для виборів, яких поки, під час бойових дій, немає . І немає не через бажання Зеленського утриматися при владі (таке бажання є, але воно ні на що не впливає), а через небажання Путіна та Росії припиняти війну.

Тому зміна Зеленського не призведе до капітуляції України, а скоріше, навпаки, — приведе до влади фаховішого і патріотичного лідера.

Персоніфікуючи війну, американські політики, які не розуміють природи цієї війни, лише посилюють популярність Зеленського , бо у свідомості українців атакують не його персонально, а націю, яку він представляє.

З цієї точки зору позиція європейців виглядає мудрішою і фаховішою. Хоча б тому, що вироблена не авторитарними неофітами, а демократичними політиками, у яких мали б учитися і політики українські.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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