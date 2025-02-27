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OPINION

Путін не хоче перемовин. Безпека Європи цілковито залежить від українського солдата

Микола Княжицький
27 лютого, 2025 четвер
12:00
Погляд

Не буде жодного перемир’я і жодних миротворців — так Лавров підсумував усі розмови про мирні плани, вибори та припинення вогню

Зміст

І це рівно те, про що говорили не раз: Росія не зацікавлена в завершенні війни.

Путін ніколи не приховував, що його цілі — не Україна як така, а перерозподіл сфер впливу в Європі. Яскравим підтвердженням цього стало подання Росією в понеділок правки до рішення Генасамблеї ООН про "припинення українського конфлікту" шляхом усунення "його першопричин". І ці "першопричини" були чітко сформульовані ще у 2021 році — розширення НАТО на східноєвропейські країни.

Тому жодних реальних переговорів немає і не буде. Натомість ми бачитимемо нескінченний процес "підготовки до переговорів", які насправді ніхто не збирається вести. Путіну це не потрібно. І Лавров говорить про це прямо.

Стратегія США в цій ситуації досить зрозуміла. Вони намагаються переконати Путіна сісти за стіл переговорів, причому так, щоб це не стало для них занадто дорого. Американці чудово усвідомлюють, хто агресор, хто винен у війні й що саме має бути зазначено в рішенні Генасамблеї ООН. Достатньо переглянути виступи держсекретаря Марко Рубіо, де він докладно про це говорить.

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Але Вашингтон також розуміє, що не має реальних важелів, щоб змусити Путіна вести переговори зараз. Тому все, що ми бачимо з їхнього боку, — це створення інформаційного фону, який би не відштовхнув Кремль і стимулював його до певних поступок виключно тому, що нова адміністрація "класна" і, на відміну від попередників, не ображає Путіна особисто. Це класична тактика умиротворення агресора, яка вже мала катастрофічні наслідки в історії Європи 1930-1940-х років.

Якщо це і є план, то його провал очевидний уже зараз.

У Путіна, як і раніше, немає жодного стимулу йти на переговори. Єдине, що він хоче отримати від України, — це капітуляція, яка дозволила б, серед іншого, розмістити російські військові бази на кордонах з Угорщиною та Польщею. Адже для "усунення першопричин конфлікту" потрібно рухатися далі вглиб Європи.

Усі сподіваються змінити роль Китаю. Трамп хоче вирвати Росію з рук Китаю, щоб послабити його перед переговорами. Інші, навпаки, — вмовити Китай вплинути на Росію для припинення війни. У Росії з'явилося поле гри між США і Китаєм, що стимулює не до завершення, а до продовження війни. 

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Наразі перед Європою стоять два ключових питання:

  • що вона може зробити для підтримки України?
  • що вона може зробити для власної безпеки?

І відповідь на обидва питання одна — безпека Європи цілковито залежить від українського солдата. Саме його здатність утримувати лінію фронту визначає, як довго європейські міста залишатимуться захищеними від російських КАБів та іранських шахедів. Тому єдиний спосіб запобігти цьому — максимальна активізація військової допомоги Україні. Адже сьогодні український солдат — це не просто захисник України, а солдат європейської армії. Єдиної армії, яка реально гарантує безпеку всього континенту.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Микола Княжицький
Володимир Путін
Європа
ЗСУ
Війна з Росією
США
допомога Україні
переговори з РФ
Дипломатія
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