І це рівно те, про що говорили не раз: Росія не зацікавлена в завершенні війни.

Путін ніколи не приховував, що його цілі — не Україна як така, а перерозподіл сфер впливу в Європі. Яскравим підтвердженням цього стало подання Росією в понеділок правки до рішення Генасамблеї ООН про "припинення українського конфлікту" шляхом усунення "його першопричин". І ці "першопричини" були чітко сформульовані ще у 2021 році — розширення НАТО на східноєвропейські країни.

Тому жодних реальних переговорів немає і не буде. Натомість ми бачитимемо нескінченний процес "підготовки до переговорів", які насправді ніхто не збирається вести. Путіну це не потрібно. І Лавров говорить про це прямо.

Стратегія США в цій ситуації досить зрозуміла. Вони намагаються переконати Путіна сісти за стіл переговорів, причому так, щоб це не стало для них занадто дорого. Американці чудово усвідомлюють, хто агресор, хто винен у війні й що саме має бути зазначено в рішенні Генасамблеї ООН. Достатньо переглянути виступи держсекретаря Марко Рубіо, де він докладно про це говорить. Читайте також: Жодного реального прогресу в Трампа з Путіним немає: президент США погрожує російському диктатору

Але Вашингтон також розуміє, що не має реальних важелів, щоб змусити Путіна вести переговори зараз. Тому все, що ми бачимо з їхнього боку, — це створення інформаційного фону, який би не відштовхнув Кремль і стимулював його до певних поступок виключно тому, що нова адміністрація "класна" і, на відміну від попередників, не ображає Путіна особисто. Це класична тактика умиротворення агресора, яка вже мала катастрофічні наслідки в історії Європи 1930-1940-х років.

Якщо це і є план, то його провал очевидний уже зараз.

У Путіна, як і раніше, немає жодного стимулу йти на переговори. Єдине, що він хоче отримати від України, — це капітуляція, яка дозволила б, серед іншого, розмістити російські військові бази на кордонах з Угорщиною та Польщею. Адже для "усунення першопричин конфлікту" потрібно рухатися далі вглиб Європи.

Усі сподіваються змінити роль Китаю. Трамп хоче вирвати Росію з рук Китаю, щоб послабити його перед переговорами. Інші, навпаки, — вмовити Китай вплинути на Росію для припинення війни. У Росії з'явилося поле гри між США і Китаєм, що стимулює не до завершення, а до продовження війни. Читайте також: Ніяких конкретних домовленостей між Трампом і Путіним не існує: таємні розмови очільників США та РФ

Наразі перед Європою стоять два ключових питання: