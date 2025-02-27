Трамп підкреслив: для того, щоб війна закінчилася, потрібна угода з Росією. "Нам потрібна угода, інакше все буде продовжуватися", - сказав Дональд Трамп.

Звісно, американський президент разом із цим промовив дуже багато слів, пов'язаних із необхідністю повернути Сполученим Штатам ці гроші. Він називає суму, яка ніколи не була виділена Сполученими Штатами Україні, які Україна отримала як допомогу від Америки.

І порівнюючи те, що Сполучені Штати надавали Україні безповоротну допомогу, а Європейський Союз оформлював її у вигляді кредитів, Дональд Трамп вважає, що це є несправедливим стосовно Сполучених Штатів.

Однак, оскільки безповоротну допомогу не можна змінити на борг, американський президент намагається йти іншим шляхом і оформити, так би мовити, повернення цієї допомоги у вигляді угоди про доступ до українських ресурсів і копалин.

Це теж, як ми розуміємо, є достатньо умовним, тому що ніхто зараз не може сказати, як реально оцінювати ці українські ресурси, коли вони почнуть видобуватися, яким буде рівень безпеки в Україні на момент, коли зможуть почати працювати американські компанії. Ну, і якими будуть деталі не тільки цієї угоди, яка буде підписана у Білому домі ймовірно вже цієї п'ятниці, а якими будуть деталі всіх додаткових документів, які ще доведеться узгоджувати й, можливо, навіть після того, як перебування Дональда Трампа у Білому домі вже добігатиме кінця.

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Так чи інакше, але для свого електорату Дональд Трамп вигадав досить красиву формулу того, як він повертає гроші Америки. А от для Путіна Трамп надіслав досить промовистий сигнал: якщо той не погодиться на угоду про припинення або призупинення війни. До речі, американський президент продовжує наполягати на ідеї миротворчого контингенту в той час, як Російська Федерація рішуче таку можливість заперечує. Війна буде продовжуватися, а Сполучені Штати допомагатимуть Україні надалі. Це, звісно, і означає формула: все буде продовжуватися, якщо не буде угоди, і українці отримують можливість воювати надалі.

Це свідчить про те, що насправді, що б там не розповідав американський президент про успішні перемовини щодо завершення війни, ніякого реального просування у нього із Путіним немає. Інакше не потрібно було б надсилати ці сигнали й попереджати російського президента про можливість подальшої допомоги Сполучених Штатів Україні.

Трамп грає із Путіним у зрозумілу йому гру. Зараз він притримує можливість надання нової допомоги, навіть голосує на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй за резолюцію, в якій не говориться про агресію Росії проти України, але це все, так би мовити, жести доброї волі. Якщо Путін не погодиться з його бажаннями, все може змінитися. Головне питання: як це в принципі впливає на президента Російської Федерації?

Очевидно, що Путін, з одного боку, може бути занепокоєний такими сигналами, а з іншого — може бути готовий до того, що війна продовжується, й оцінювати ситуацію як сприятливу для Росії з точки зору виснаження українських та західних ресурсів. Це вже питання того, як сам російський президент оцінює ситуацію.

Інструментів тиску на Росію у Трампа сьогодні набагато менше, ніж інструментів впливу таких, скажімо, як готовність розробляти разом російські родовища, або скасовувати санкції проти Російської Федерації.

Питання тут, звичайно, насамперед в тому, що є пріоритетним для російського керівництва: зупинити війну в обмін на економічні преференції з боку Сполучених Штатів, чи продовжувати військові дії, вважаючи, що захоплення України є набагато більш вагомою метою, ніж всі обіцянки Дональда Трампа. І що, якщо Путіну вдасться досягти своїх цілей у цій війні, це так змінить світ, що не буде мати ніякого серйозного значення, що там сьогодні обіцяє чи не обіцяє американський президент. Він все одно змушений буде піти на угоду із переможцем, навіть якщо це вже буде вже наступний президент Сполучених Штатів після Дональда Трампа.

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Однак, звичайно, все залежить не тільки від того, як американський президент попереджає російського, але й, як я вже неодноразово говорив, від рівня російської економіки, від здатності Путіна підтримувати певний економічний рівень для довготривалої війни й для збереження соціальної стабільності в Російській Федерації.

Якщо, звичайно, Путін не впевнений в тому, що йому вистачить грошей навіть за умови підтримки з боку країн Глобального Півдня, він змушений буде погодитися принаймні на перемир'я, яке пропонує йому Трамп.

Але і в цій ситуації російський очільник буде тягти час стільки, скільки у нього буде можливість для того, щоб спробувати захопити ще якісь українські території, або знищити ще якусь частину української інфраструктури в ситуації, коли він переконається, що захоплення території нашої країни є для нього неосяжним, принаймні в ті роки, коли президентом Сполучених Штатів буде Дональд Трамп.

Так що насправді це не тільки тиск Дональда Трампа на Україну. Я вже підкреслював, що на Україну якраз не так важко здійснювати такий тиск, враховуючи залежність нашої країни від військової, фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів, це ще й тиск на Російську Федерацію. Але ось тут можливостей тиску в Дональда Трампа не так багато, як у випадку з Україною.

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Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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