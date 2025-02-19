"Президент Дональд Трамп, при всій повазі до нього, як до лідера нації, яку ми дуже поважаємо, живе у бульбашці російської дезінформації", - сказав на своїй пресконференції Володимир Зеленський, коментуючи сенсаційні висловлювання американського лідера щодо того, що Україна сама, за великим рахунком, винна у війні з Російською Федерацією і що Зеленський, який не має довіри українців, мусить негайно організувати вибори нового очільника держави.

Зеленський підкреслив, що Сполучені Штати виводять Росію з глобальної ізоляції шляхом проведення двосторонніх перемовин в Ер-Ріяді. І повідомив журналістам, що зараз головна увага приділяється тому, яку реально Україна зможе отримати підтримку від країн ЄС і Великої Британії, якщо буде скорочено підтримку США.



Президент України також рішуче відкинув проєкт угоди, яку США запропонували щодо корисних копалин в Україні, підкреслюючи, що він не готовий зараз погоджуватися з такою угодою. "Я не можу продати нашу державу",- підкреслив Володимир Зеленський, а також відкинув будь-яку пропозицію піти на широкі поступки Російській Федерації і наголосив, що будь-яка така ідея може бути широко відкинута українцями.

Зеленський закликав представника США з вирішення російсько-українського конфлікту генерала Кіта Келлога, який вже прибув сьогодні до української столиці, поговорити зі звичайними українцями про їхнє сприйняття коментарів американського президента. І також він рішуче виступив проти використання слова "конфлікт" для російсько-української війни, нагадуючи, що саме такі претензії у нього були й під час існування попередньої американської адміністрації.

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Говорячи про довіру до себе українців, Зеленський сказав, що 57% українців сьогодні довіряють йому, що він не оприлюднює власні рейтинги, але така довіра говорить про те, що його не зможуть замінити просто зараз. І це також було відповіддю на слова Дональда Трампа, який говорив про неймовірну непопулярність Володимира Зеленського.

Говорячи про основні пріоритети України у стосунках зі Сполученими Штатами, Зеленський знову нагадав, що він готовий укласти угоду, яка стосується ситуації з українськими корисними копалинами, але для цього в будь-якому разі Україні потрібні надійні гарантії безпеки.

До того ж він нагадав, що підписувати такий документ поза його повноваженням як очільника держави, тому що не можна підписувати документ, який базується на юрисдикції законів Нью-Йорка, а не законів Сполучених Штатів і України.

"Ми всі хочемо перемоги. Ми хочемо, щоб Трамп переміг. Ми хочемо, щоб Україна перемогла, щоб всі ми досягли успіху, але нічого ясного в цій угоді не маємо". Отже, це пропозиція відкласти цю розмову і продовжувати дискусії про захист України.

Говорячи далі про дискусії щодо гарантій безпеки за межами НАТО, Зеленський знову підкреслив, що Північноатлантичний союз залишається найсильнішою гарантією для України. І Україні не обов'язково потрібні американські війська з системами протиповітряної оборони, оскільки Україна має свій власний народ, своїх власних вояків, щоб керувати системами ППО.

Але Зеленський вдався в питання: чи може Україна отримати ліцензії на виробництво ракет або деталей для системи Patriot? Він розповів, що в Україні зараз закінчуються ракети для боротьби з російськими обстрілами нашої країни, розповідаючи, що зранку повідомляють з командування Протиповітряних сил, що до них наближаються ворожі ракети, а збити їх нема чим.

Говорячи про гарантії безпеки поза НАТО, Зеленський сказав, що Україна бажає гарантій вже цього року і бажає закінчити війну вже цього року. "Кожного разу, коли я кажу: "НАТО", - вони не хочуть, щоб ми навіть згадували це слово, але це саме те, де ми знаходимося. Будь-які гарантії безпеки можуть бути отримані або через НАТО, або через зміцнення української армії з серйозним фінансуванням, новою зброєю та ефективною протиповітряною обороною",- так сказав Зеленський, відповідаючи американському президенту Дональду Трампу.

Що я хочу сказати? Думаю, я не маю пояснювати, що ніколи не належав до політичних прихильників Володимира Зеленського. Однак ті, хто зараз радіє словам Дональда Трампа про українського президента, мають усвідомити, що мова йде не про персонально Зеленського, що мова йде про атаку на інституцію і про атаку на українську державність.

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Трамп вимагає проведення виборів, однак ніяк не пояснює, яким чином можна провести вибори в умовах війни Росії проти України. Трамп говорить, що Зеленський втратив довіру українців, але не пояснює, за якими процедурами під час війни можна обрати іншу людину, яка мала б довіру.

І ми бачимо, що політики з різних таборів і військові, такі як Петро Порошенко чи Валерій Залужний, якраз заперечують саму можливість розмов про вибори на даний час, усвідомлюючи, як це послаблює українську державу в ситуації, коли Путін продовжує сподіватися на її знищення вже цього року.

Я хотів би вам нагадати, що саме про це говорив один з найближчих соратників Путіна, колишній секретар ради безпеки РФ генерал Микола Патрушев, що цього року України вже не буде на політичній мапі світу. І це наміри Росії. Це ті прогнози, які російське розвідувальне співтовариство кожного дня кладе на стіл Путіну. І саме для цього Путін намагається використати свої перемовини з новою американською адміністрацією.

Так що, за великим рахунком, потрібно розуміти досить просту річ — Росії не потрібний так званий легітимний президент України, тому що Путін взагалі не вважає легітимним жодного українського керманича після Майдану 2013-2014 років. Він бажає, щоб ситуацію можна було повернути до панування в Україні проросійських сил. А як вони отримають владу і на чому ця влада буде базуватися, це питання не до Путіна, який, як відомо, узурпує владу у власній країні за допомогою сили та спецслужб.

Трамп, який говорить про вибори нового українського президента, може бути особисто роздратований Зеленським. Але ж очевидно, що він сподівається, що спадкоємцем Зеленського буде людина, яка погодиться з будь-якими умовами російсько-американських домовленостей щодо припинення війни.

Але, по-перше, ми прекрасно розуміємо, що будь-який президент України, якщо тільки це не буде російський найманець, буде захищати національні інтереси нашої країни, а не Росії, і не буде підкорятися її забаганкам. А, по-друге, хто сказав, що Путін взагалі збирається погоджуватися з ідеєю перемир'я на російсько-українському фронті? Адже він зараз використовує Трампа саме для того, щоб перервати глобальну ізоляцію Російської Федерації, принаймні у цивілізованому світі, а зовсім не для того, щоб зупинити війну та обстріли України.

І обстріли України наступної ж ночі після російсько-американських консультацій показали, як ставляться російські керівники до своїх американських співрозмовників — зі зневагою, як до слабаків, з очевидним бажанням використати, з очевидним бажанням не тільки бити по Україні, але й послабити глобальний вплив самих Сполучених Штатів. І про це треба говорити відверто — ніякі лестощі на адресу Дональда Трампа, якими займаються його найближчі співробітники та прихильники, не допоможуть спростувати істину, яка рано чи пізно буде очевидною для всіх.

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Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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